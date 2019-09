Ana Maria Braga prestigia desfile em Paris e elogia estilista

Mesmo sem o Louro José ao seu lado, Ana Maria Braga continua agitando nossas manhãs. De férias pela França, a apresentadora aproveitou a folga para conferir, na primeira fila, o desfile da marca Balmain na Semana de Moda de Paris, nesta sexta-feira (27/9).

Com um look muito fashionista, Ana assistiu ao evento ao lado de Sabrina Sato, do jornalista Bruno Astuto e da influenciadora Camila Coutinho, capa da edição de CLAUDIA de setembro.

‘Namaria’ ainda conheceu o estilista, Olivier Rousteing, pra quem foi só elogios. A apresentadora postou fotos do momento e escreveu. “Que delícia curtir a Semana de Moda com vocês, meus queridos. Fotos do desfile da Balmain, com meu lindo @brunoastuto e @sabrinasato e o estilista da marca @olivier_rousteing que é puro talento nos seus 33 anos 💕’.

Sabrina Sato e Ana Maria Braga na Semana de Moda de Paris

Ana Maria Braga, Sabrina Sato e o estilista Olivier Rousteing

Camila Coutinho e Ana Maria Braga na Semana de Moda em Paris

Kylie Jenner, irmã mais nova da família Kardashian, lançou uma linha de maquiagem em parceria com a grife Balmain e, por isso, assinou a beleza do desfile.

