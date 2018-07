Quanto as maiores celebridades do Instagram ganham por publicação

O Instagram tem sido não só uma ferramenta de autopromoção, como também de lucro para as celebridades e influenciadores. Com 10 mil seguidores, algumas pessoas já começam a receber propostas de marcas para divulgar algum produto ou ação em troca de dinheiro – os chamados publiposts. Mas você já parou para pensar quanto os famosos faturam em apenas uma publicação na rede social?

A Hopper’sHQ – ferramenta de planejamento e programação do Instagram que analisa dados internos e publicamente disponíveis para calcular quanto celebridades e influenciadores podem cobrar por um post na plataforma de mídia social – organiza todo ano a “Lista de Ricos do Instagram”. Seus cálculos levam em consideração o engajamento médio, a frequência com que um usuário publica e o número de seguidores.

Neste ano, a empresária Kylie Jenner está no topo da lista, cobrando o valor de um milhão de dólares por publicação, mesmo não sendo a pessoa mais seguida de rede social. O único brasileiro a aparecer no top 10 é o jogador Neymar Jr., com 500 mil dólares por post.

As dez celebridades que mais recebem por publipost:

Kylie Jenner — 1,000,000 dólares por post

Selena Gomez — 800,000 dólares por post

Cristiano Ronaldo — 750,000 dólares por post

Kim Kardashian — 720,000 dólares por post

Beyoncé Knowles — 700,000 dólares por post

Dwayne “The Rock” Johnson — 650,000 dólares por post

Justin Bieber — 630,000 dólares por post

Neymar — 600,000 dólares por post

Lionel Messi — 500,000 dólares por post

Kendall Jenner — 500,000 dólares por post