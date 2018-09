Camila Coutinho: “Não existe concorrência para quem você é”

Depois de dez anos à frente do Garotas Estúpidas, site sobre moda, beleza e entretenimento, a pernambucana Camila Coutinho tem muito do que se orgulhar: criou uma marca forte com o próprio nome, resistiu e inovou em um mercado dinâmico e exigente, segue como uma das influenciadoras digitais com maior credibilidade no meio.

Para compartilhar sua experiência de self-made woman, lançou o “Estúpida, eu?” (Ed. Intrínseca, 2018), em que relembra sua trajetória pincelando bons conselhos de carreira de quem criou o próprio caminho com muita dedicação – e uma boa dose de cara de pau.

“As pessoas precisam saber que você quer a oportunidade. E você precisa saber a hora certa de fazer essa abordagem para ter o que oferecer a elas”, aconselhou durante um bate-papo sobre carreira e autoestima promovido por TRESemmé em parceria com a Bettha nesta sexta-feira (31), em São Paulo. “Por outro lado, não existe momento perfeito, não dá para esperar até tudo estar no lugar, porque essa hora não chega”.

Ao lado de Maira Habimorad, co-fundadora da Bettha, da jornalista de beleza Vânia Goy e da empresária Nicole Balestro, falou sobre a dificuldade em nos mantermos confiantes em uma época em que é facílimo se comparar e que a obsolescência chega cedo.

“Algo que me acalma é pensar que ninguém tem o mesmo conjunto de características que eu tenho, nem que você tem. Não existe concorrência para quem somos, pois somos únicos”, afirmou.

Vânia completou argumentando que é preciso “aprender a desaprender”. “Não existe essa ideia de fazer um curso e estar pronto. Devemos aceitar que vivemos em um mundo beta, em que tudo se transforma rápido e não temos muita certeza de que sabemos ou entendemos tudo. A atualização deve ser constante”, disse.

Para finalizar, o conselho de Camila é continuar a se divertir. “Quando chego em uma reunião, penso que dei meu melhor até estar lá e que fiz o que pude. Então, me jogo”, disse. “Aprendi em um curso de oratória a ter uma palavra-chave para ganhar confiança. Antes de entrar, sempre digo: ‘Showtime’! e vou com tudo”.