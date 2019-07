Ana Maria Braga se confunde e chama João Gilberto de Gilberto Gil

Ana Maria Braga virou assunto nas redes sociais depois de cometer algumas gafes no Mais Você dessa segunda-feira (8).

O programa começou com a música O Samba da Minha Terra, para homenagear João Gilberto, que morreu aos 88 anos no sábado (6). Ao lamentar o acontecimento, Ana Maria disse que a música era do “querido Gilberto Gil” e logo foi corrigida por Louro José.

Depois, a apresentadora parabenizou a Seleção Brasileira pela vitória na Copa América no domingo (7). Ela se confundiu novamente e deu os parabéns a Felipão, que já foi técnico do Brasil, mas hoje em dia comanda o Palmeiras.

“Você trocou o técnico. É o Tite!”, corrigiu Louro José. “É, Tite! Estava com o Felipão na cabeça”, explicou Ana Maria.

Os internautas se divertiram com os erros da apresentadora e comentaram nas redes sociais. “Ana Maria começou bem a segunda-feira, chamou João Gilberto de Gilberto Gil e Tite de Felipão. Acorda, menina”, escreveu um.

“Gente, a Ana Maria começou hoje totalmente fora da caixinha! Chamou João Gilberto de Gilberto Gil e parabenizou Felipão pela conquista da Copa América! Impagável!”, se divertiu outro.

