Ana Maria Braga diz que quer um novo amor

A apresentadora Ana Maria Braga diz estar “disponível” para um novo amor. Em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”, Ana Maria até brincou que não pode entrar no Tinder, aplicativo de relacionamentos, mas que quer ter alguém.

”Estou disponível para um amor, entendeu? Isso não vou negar. Não posso entrar no Tinder porque não dá [risos]. Ia me dar um problema grande, né? Todo mundo me conhece. Seria um deboche.”, falou em entrevista.

Aos 70 anos, Ana Maria também negou que tenha pedido para sair da TV Globo, onde apresenta o “ Mais Você” há 19 anos.