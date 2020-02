Amor Eterno Amor: Carlos revê seu antigo quarto e fica encantado com farol de brinquedo

Carlos revê seu quarto de infância

Foto: TV Globo/Divulgação

Verbena (Ana Lucia Torre) é uma mulher de fé e nunca deixou de acreditar que o filho voltaria para seus braços. Por isso, ela manteve o quarto de Rodrigo intacto, com todos os brinquedos do menino. Certa de que Carlos (Gabriel Braga Nunes) é seu filho desaparecido, ela resolve mostrar o ambiente ao peão. “Nada foi mexido, seu quarto está exatamente como era quando… Ah, eu nem quero mais falar desse momento triste da minha vida. Agora com você aqui é só alegria, meu filho!”, festeja.

Carlos admira os quadros, livros e brinquedos, achando cada objeto bem peculiar. “O tempo parece que ficou parado aqui dentro. Eu não me lembro de nada, mas ao mesmo tempo é tudo tão familiar. Eu olho para esses livros e sei as histórias que eles contam”, diz.

Verbena revela que o filho adorava histórias de piratas e tinha verdadeiro fascínio pelo mar. Nesse momento, o vaqueiro fica encantado com um farol de brinquedo. “Eu sonho muito com um farol que lembra esse aqui. É um sonho confuso! Será que é essa lembrança que ficou no fundo da minha mente?”, indaga.

A irmã de Melissa (Cassia Kis Magro) concorda com Carlos e o aconselha a ficar mais um tempo observando cada objeto. “Deve ser, meu amor. Quem sabe vendo as suas coisas outras lembranças virão? Mexa em tudo, é tudo seu! Tudo aqui é muito singular. Você foi uma criança muito especial, Rodrigo, nunca foi como as outras. Você é uma pessoa iluminada!”, diz ela, cheia de alegria.