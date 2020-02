Amor à Vida: Conheça o enredo da próxima novela das 9h da Globo

Paolla Oliveira grava Amor à Vida no Peru

Foto: TV Globo/Divulgação

Sai o tráfico de mulheres (em Salve Jorge) e entra a guerra entre irmãos. É esse o tema principal de Amor à Vida, próxima trama das 9h, assinada por Walcyr Carrasco. Na história, ambientada num hospital, os irmãos – o mau-caráter Félix (Mateus Solano) e a pediatra Paloma (Paolla Oliveira) – vão lutar pela posse dos negócios dos pais, César (Antônio Fagundes), diretor do hospital da família, e a dermatologista Pilar (Susana Vieira), que vive em eterno atrito com a filha. Como em guerra vale tudo… Na primeira fase da novela, Félix chega ao absurdo de sequestrar a filha recém-nascida de Paloma, que pensará que a garota morreu no parto e só a achará anos depois – Klara Castanho interpretará a menina na segunda fase. Mas, em paralelo a esse drama, Paloma ainda terá tempo para romances. Primeiro, se envolverá com um mochileiro peruano, Ninho (Juliano Cazarré), depois, com o charmoso Bruno (Malvino Salvador).

Lucas Malvacini e Mateus Solano

Foto: Reprodução/Instagram

Sexualidade em suas múltiplas facetas

“Falarei das novas famílias e das mais tradicionais”, avisou Walcyr, em entrevista ao jornal O Globo. Das primeiras, o casal gay Eron (Marcello Antony) e Niko (Thiago Fragoso) é uma boa representação. Eles desejarão ter um filho e, para isso, vão recorrer à inseminação artificial. E a “barriga de aluguel” será a de Amarilys (Danielle Winits). O problema é que, no decorrer da trama, Eron se interessará pela mãe da criança e, a partir daí, virá à tona a fortíssima discussão sobre bissexualidade. O tema também será abordado através de Félix, que tem vida dupla. Ao mesmo tempo que mantém um casamento com a ambiciosa Esther (Bárbara Paz), o vilão também terá casos com rapazes. “Lucas Malvacini (Mister Brasil 2011) será amante do personagem de Mateus Solano na primeira fase da novela”, adiantou Walcyr no Twitter.

Saúde e religião

Os assuntos polêmicos não param aí. O autor também tratará de autismo (disfunção que altera a capacidade de comunicação do indivíduo). Na trama, Bruna Linzmeyer viverá Linda, uma garota autista, filha de Pedro (Genézio de Barros) e Neide (Sandra Corveloni). Como em toda novela, Amor à Vida não será feita só de drama. As risadas estarão garantidas pelo núcleo liderado por Elizabeth Savalla. A atriz viverá Márcia, uma ex-chacrete que odeia Rita Cadillac – que, na vida real, foi mesmo assistente de Chacrinha e fará uma participação na trama. Márcia ainda será mãe de Valdirene (Tatá Werneck), uma periguete que vive atrás de um bom partido, mas que, com o tempo, se converte e vira evangélica fervorosa.

No elenco, estão ainda Caio Castro (Michel), Eliane Giardini (Ordália), Luis Melo (Atílio), Rosamaria Murtinho (Tamara), Carolina Kasting (Joana), Ary Fontoura (Lutero) e Gabriela Duarte, numa participação especial como Luana. Amor à Vida, com direção-geral de Mauro Mendonça Filho e direção de núcleo de Wolf Maya, tem estreia prevista para 20 de maio.