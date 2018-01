Difícil assistir ao clássico O Fabuloso Destino de Amélie Poulain e não se encantar pela garotinha que interpreta a protagonista na infância. A cena em que ela aparece comendo framboesas espetadas nos dedos é uma das mais famosas do cinema francês. O que muita gente não sabe é que quem deu vida à pequena Amélie foi uma brasileira, a designer de interiores Flora Guiet.

Hoje com 23 anos, Flora é filha de francês com brasileira e nasceu em Paris, onde passou a infância. Cerca de quatro anos após o lançamento do filme ela se mudou para o Brasil, conta reportagem publicada em 2015 revelando sua dupla nacionalidade franco-brasileira. No mesmo ano, ela se graduou no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

Em agosto do ano passado, no entanto, Flora voltou a viver em Paris. Seu perfil no Instagram está recheado de fotos na capital francesa, incluindo alguns retratos antigos da época em que gravou o filme.

Veja como ela está hoje em dia:

