Aline Fanju: De garçonete a estrela da Globo

“Não vou ficar deslumbrada”, diz

Aline sobre a fama repentina

Foto: Rodrigo Lopes

TEMPOS DIFÍCEIS

Nascida em uma família de classe média de Ribeirão Preto (SP), Aline Fanju largou tudo para, aos 17 anos, correr atrás do sonho de ser atriz. Sozinha, mudou-se para São Paulo e depois para o Rio de Janeiro. Naquela época, trabalhou em restaurantes para se sustentar. “A grana era curta e fui garçonete. As dificuldades existiram, é difícil crescer”, contou, emocionada.

TRÊS VEZES PROSTITUTA

Apesar de só agora conquistar visibilidade profissional, Aline já trabalhou no cinema e na TV. Inclusive, pode-se até dizer que a atriz tem uma certa intimidade com o papel de garota de programa. Afinal, a personagem atual é a terceira prostituta de sua carreira. A primeira que interpretou foi no filme Vestido de Noiva (2006). Depois, repetiu a dose na novela Paraíso Tropical (2007). Agora, rouba a cena como Myrna em Viver a Vida. No entanto, a paulista garante: é tudo coincidência. “Não foi proposital. Não tenho perfil de mulher fatal. Minha sensualidade é suave”, conta às gargalhadas.

A HORA DE BRILHAR

Hoje, depois de buscar o sucesso por quase duas décadas, a estrela saboreia a conquista com alegria. Experiente na profissão – ela já faturou prêmios de melhor atriz pelas personagens teatrais Rosa, em O Pagador de Promessa, e Estela, de Gota d’Água -, Aline diz que Myrna surgiu no melhor momento de sua vida. “Mais do que nunca, digo: as coisas vêm na hora certa. Estou mais madura profissional e emocionalmente também”, avalia a paulista.

PÉ NO CHÃO

Apesar de ter chegado ao status de estrela global, garante que a fama não lhe subirá à cabeça. “Isso é cafona!”, diz. Segundo ela, a visibilidade conquistada após brilhar numa novela global em pleno horário nobre promove mudanças, mas não é capaz de alterar sua essência. “Não vou ficar deslumbrada!”, avisa Aline, que completa: “Quero fazer justiça à oportunidade que Manoel Carlos me deu. Dessa forma é possível permanecer no lugar que desejo estar”.

SEGREDOS DE BELEZA

Com 1,66 m e 54 kg, Aline é abençoada pela genética: ela não briga com a balança! No entanto, a musa não descuida da alimentação. “Como a cada três horas e prefiro arroz e massas integrais. Também não abro mão de chá-verde”, conta a atriz. Para manter o corpo sarado, ela pratica muay thai (boxe tailandês). E os cuidados com a pele? “Sou viciada em cremes! Tenho um para cada parte do corpo.”