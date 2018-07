Alice Wegmann conta que compulsão alimentar começou com dieta

vi um comentário há poucos dias de uma menina querendo saber como eu lidava com insegurança e ansiedade. eis aqui o meu post sobre isso. ser mulher é – desculpem o termo – foda. no momento, tô deitada na cama ainda vestida com o pijama da givenchy que eu peguei emprestado pra usar na festa, e tô me sentindo linda, mas há alguns meses atrás eu tava era desesperada. não porque estava sem o pijama da givenchy (que por sinal ajuda a gente a se sentir maravilhousa, sim), mas porque a minha vida tava uma baguncinha e eu tava me achando a bolacha craquelada do pacote. eu não sei o que é que dá na mulherada pra gente se sentir assim. mas é terrível. e vim aqui fazer um anúncio pras meninas que me pedem ajuda: manas, eu não sou nenhuma psicóloga. não sou nenhuma deusa milagrosa que vai mudar a cabeça de vocês. mas queria dizer uma coisa: a gente é muito maior do que a gente pensa que é. e isso não é segredo nenhum! a gente só esquece disso às vezes. hoje eu lembrei. e tô aqui lembrando vocês. bora se amar um cadin mais. tá todo mundo no mesmo barco. bora remar juntas, com o olho puxado, o batom vermelho, e vestidas da maneira que a gente achar melhor. e, de preferência, ouvindo beyoncé. ✨

