CLAUDIA promoveu nesta quarta-feira (23), em São Paulo, o CLAUDIA Coaching OX, evento que busca inspirar mulheres a encontrarem suas melhores versões. Entre as painelistas, a jornalista e youtuber Daiana Garbin marcou presença para relatar sua experiência em aceitar a própria fisionomia e de lidar com um transtorno alimentar.

Conhecida por seu carreira na televisão, atualmente a autora do livro Fazendo as pazes com o corpo: Uma jornada para vencer a relação doentia com a comida e a obsessão pela forma perfeita (Ed. Sextante, 2017) estuda psicanálise e realiza trabalhos relacionados a autoestima e autoimagem – a gaúcha passou 22 anos odiando próprio corpo e recorreu a diversos métodos para lidar com o sentimento.

“Com 12 anos eu tentei passar a não comer. Naquela época eu pesava 10kg a menos do que eu peso hoje em dia e ainda achava que precisava pesar menos”, lembrou Diana.

Para lidar com o sentimento de conflituoso de não se sentir bem com o próprio corpo, Diana se valia de alguns escapes. Um deles foi dedicar-se à vida profissional. “Durante 14 anos eu trabalhei como repórter de televisão e as pessoas me viam super segurar. Ninguém via o inferno que existia dentro de mim. Porque nós adotamos máscaras para autoproteção. Não está errado. Cada pessoa se protege como pode. Eu fazia o papel da super repórter, que topava tudo.”

Outro recurso adotado por Diana foi ingerir medicamentos e procedimentos estéticos. “No auge do meus transtorno alimentar, aos 19 anos, eu tomava 13 anfetaminas por dia, um punhado de laxantes.”

A reviravolta na vida de Diana aconteceu há dois anos, quando ela foi diagnosticada com um transtorno alimentar e decidiu dar um basta. “Quando eu decidi que não aguentava mais viver aprisionada no meu corpo, estava me recuperando da minha última lipo”, lembrou.

A experiência despertou em Diana o interesse em entender o que faz com que tantas pessoas, especialmente mulheres, sintam-se tão presas a padrões estéticos e alimentares. “‘Porque você come glúten! Você come lactose!’ Como foi que nós chegamos a esta relação’?”, questionou a jornalista.

A partir da autoaceitação e do tratamento do transtorno alimentar, Diana relatou ter encontrado o caminho para a autocompaixão – algo essencial para a busca da felicidade, na opinião da jornalista. “Autocompaixão ter a coragem de abraçar nossa vulnerabilidade nós. Precisamos redefinir nossa relação com o sofrimento, com a tristeza, prazer e alegria.”