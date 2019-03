Alex, assistente de Jô por 26 anos, muda radicalmente após fim do programa

Luis Alexander Rubio Bernales é Alex, garçom e braço direito de Jô Soares durante a longa trajetória do programa de entrevistas no SBT e na Globo. Com o fim da atração, o chileno retornou ao seus país de origem para se dedicar ao trabalho de agente de turismo.

Em entrevista ao UOL, Alex relatou como vive hoje. “Trabalhei com Jô Soares durante 26 anos. O Jô mudou praticamente a minha vida, a minha visão de mundo”, disse. “Para mim, o término do programa foi algo muito triste, porque eu passei praticamente uma vida lá dentro, mas temos que aceitar e eu aceitei”, comenta.

Alex conheceu Jô após um episódio trágico. O primo, que era assistente do apresentador, foi morto a facadas durante um assalto em São Paulo, em 1991. Uma produtora decidiu chamar Alex para ocupar a função. Ele tinha vindo do Chile fugindo do regime ditatorial de Pinochet. A aposta funcionou bem: tímido, Alex servia de “escada” para as piadas de Jô.

O chileno resolveu retornar ao país de origem não só por causa do fim do programa, mas também pelo rompimento do casamente de quase 30 anos. “Eu voltei por causa da minha mãe. E também já não estava numa fase muito boa, decidi me separar. Saí do Brasil para não ter mais contato nenhum com a minha ex-mulher e voltei para a casa da minha mãe, em Santiago”, relatou ao UOL.

Lá, ele conheceu uma brasileira de Mogi das Cruzes com quem vive atualmente em Santiago. “Ela nem sabia da minha história no Brasil. Lógico que essa foi a melhor parte. Estou muito feliz ao lado dela”, contou.

Agora, Alex planeja abrir sua própria agência de turismo para atender brasileiros interessados em conhecer o Chile. “Ainda estou entrando no setor do turismo. Eu quero aprender mais sobre o setor, entrar mais fundo, abrir a minha própria agência direcionada aos brasileiros. O Chile está mais moderno, bem diferente de quando eu deixei o país. Me apaixonei de novo.”

