Nem todos conseguem ter a presença daqueles que amam no dia do casamento. Foi o que aconteceu com Emma Letts, uma noiva do Reino Unido cuja mãe morreu em 2017. A ausência da mãe de Emma, entretanto, foi compensada por uma surpresa incrível deixada pela progenitora.

Em 2016, Emma ficou noiva de seu companheiro, Richard Wilson. Naquele mesmo ano, sua mãe foi diagnosticada com um câncer terminal.

Na época da descoberta da doença, a mãe de Emma recebeu uma estimativa de vida dos médicos de um e dois anos aguentando o câncer. Desse modo, a mulher passou a escrever cartas especiais a familiares como um jeito de se despedir daqueles que considerava muito.

Emma, entretanto, não recebeu nenhuma carta. Nenhuma mensagem chegou a inglesa mesmo quando a mãe morreu em 2017.

Chegaram, então os preparativos para o casamento com Richard, previsto para acontecer em agosto deste ano.

Emma recebeu os sapatos que deve usar no grande dia e foi neles que a inglesa encontrou a grande surpresa deixada para sua mãe: a mensagem dedicada à filha.

“Queria que você recebesse um presente meu no dia do seu casamento. Seus sapatos de casamento são meu presente para você. Espero que você tenha um dia mágico. Muito amor e abraços, Mamãe”, escreveu a mãe de Emma na sola dos sapatos.

Em entrevista a BBC, a dona da loja que personalizou os sapatos, Amanda Weise, explicou que a mãe de Emma a procurou tempos antes de morrer para fazer uma encomenda para a filha.

“Eu sabia de que ela estava com uma doença terminal à época. Acho que Emma estava esperando que a mãe fosse ao casamento. Mas pela mensagem que escreveu, ela já previa que seria depois que partisse (…) Espero que isso dê a ela um pouco de conforto no dia do casamento. Imagino que será como caminhar pelo corredor com a mãe dela.”