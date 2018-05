Filha de Vladimir Brichta está estudando para se tornar atriz como o pai

As 20 anos, Agnes Brichta, filha mais velha do ator Vladimir Brichta, 42 anos, quer seguir os passos do pai na arte. Essa vontade de ter uma carreira como atriz a levou até a CAL (Casa de Artes Laranjeiras). Seguindo os passos tanto de Vladimir, quanto de sua madrasta, Adriana Esteves, Agnes está cursando teatro e interpretação, informa o EXTRA.

Além das peças que já atuou no curso da CAL, a jovem também canta, toca violão e ukulele. Na área acadêmica, ela cursa Psicologia na PUC.

Agnes é filha de Vladimir com a cantora Gena Karla, que morreu quando a menina tinha apenas 2 anos, devido a uma doença chamada porfiria. Após a perda, o ator deixou sua filha na casa dos avós até restabelecer sua vida. No entanto, houve um desentendimento com a avó materna da garota e ele entrou na justiça pedindo a guarda de Agnes em 2002.

A tentativa de reaver a guarda da filha durou alguns anos até que Vladimir finalmente conseguiu. Assim que o ator se casou com Adriana, a menina passou a morar com o pai e a madrasta e até a chama de mãe.

Agnes tem um irmão mais novo chamado Vicente Brichta, de 11 anos. O menino é filho de Adriana e Vicente. No entanto, além do mais novo, a atriz tem mais um filho, Felipe Ricca, fruto de seu casamento com Marco Ricca.

