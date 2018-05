Como a Lua Nova de maio afetará cada signo

As fases da Lua tem grande influência no signo solar e, consequentemente, nos nossos comportamentos e sentimentos. A Lua Nova que acontece no próximo dia 15 de maio promete trazer uma turbinada na sorte financeira e nos laços familiares.

Confira as previsões da astróloga Susan Miller para cada signo:

Touro

No dia 15, a Lua nova no seu signo vai favorecer o corte de despesas. Além disso, o momento vai ser perfeito para se desprender das pessoas desfavoráveis que estão afetando a sua carreira, como aquelas que estão exigindo tarefas irracionais suas ou até escondendo informações pelas suas costas.

A previsão para o seu trabalho é estimulante e irá render seis meses de boas recompensas. Para isso, você tourino têm que trabalhar melhor em novos contatos e aprimorar melhor suas habilidades com cursos profissionalizantes.

Gêmeos

Como você anda gastando seu tempo e suas habilidades? Parece que a Lua Nova veio para te ajudar com um pouco de reflexão a respeito disso. Se tiver em mente algum projeto acadêmico, uma publicação literária ou até participar de um filme, seus objetivos podem se concretizar. Seu lado flexível e que se adapta muito fácil a diversas situações, pode te ajudar a levar muito bem estes novos planos.

Para os artistas em ascensão que sonham em aparecer na TV, está a sua hora! Com a ajuda das vibrações de sorte de Júpiter com a sintonia criativa de Netuno, isto pode acontecer nesta fase nova da Lua.

Câncer

No dia 15, Marte passará para Aquário para uma longa e atípica estadia, oferecendo visão a longo prazo das suas realizações. A Lua Nova promete também trazer a sua vida social diversas amizades novas e estimulantes. Espere estar cercado de novos amigos criativos, interessantes e ambiciosos em suas carreiras.

Leão

A Lua Nova irá trazer bastante reconhecimento para o seu emprego. Parece que você está de olho em um cargo maior e por isso deve ficar atento para não cair em distrações, porque irá haver muitas críticas e competidores tentando tirar o posto que você está lutando para alcançar.

Este cargo novo pode te proporcionar uma mudança de local de trabalho, mas não se anime muito e caminhe conforme o jogo acontece.

Virgem

Virginianas adoram receber informação e aprender, portanto a Lua nova, no dia 15, será extremamente satisfatória. É provável que você se sinta muito estimulada com um projeto de trabalho ou de volta aos estudos. Pode ser algo internacional inclusive. Só fique alerta antes de assinar contratos, pois detalhes mal explicados renderão confusão posteriomente.

Libra

Por seis meses, a partir do dia 15, Marte ocupará seu setor da vida social. O agito será grande. Espere ter surpresas na sua vida financeira também. Fundos de investimentos, comissão e até herança poderá cair em suas mãos.

Escorpião

Como escorpiana, você tende a querer fazer tudo sozinha, ter o controle total. Porém, nem sempre isso é possível, e pedir ajuda faz bem, enriquece o trabalho. Pode ser que o outro tenha um olhar mais apurado, acrescente ao que você já construiu. No começo do mês, essa união de talentos acontece tanto na vida pessoal quanto na profissional. Saturno beneficiará laços fortes a longo prazo. Após a Lua nova, no dia 15, um novo caminho se abrirá. Mas você precisará dar atenção também a uma questão relacionada à saúde ou a problemas no escritório. Seja paciente, pois o progresso não será tão rápido quanto você espera.

Sagitário

No dia 15, em plena Lua nova, vai chegar a notícia de uma empreitada que colaborará para a melhora de sua situação financeira. Esteja atenta, no entanto, ao assinar contratos. Inspecione detalhes para não perder tempo depois.

Capricórnio

A Lua Nova, no dia 15, será a mais romântica do ano. Se estiver comprometida, planeje um jantar especial ou um passeio diferente. As solteiras devem conhecer uma pessoa com papo bom e sentirão enorme sintonia. No mesmo dia, Urano entrará em Touro, enriquecendo o lado emocional. Sua criatividade estará a mil.

Aquário

Neste dia 15, espere receber intuições que irão guiar você até a família ou sua futura casa própria. Caso queira redecorar ou concertar reparos na sua atual residência, faça isso após a Lua Nova. Você pode enfrentar desafios no dia 16 de maio.

Peixes

Este é o mês e a data certa para focar nos estudos. Se você está pensando em começar um curso ou voltar para completar alguma graduação específica, vá atrás de uma bolsa de estudos ou até uma ajuda financeira. Neste ano, suas chances estão grande para conseguir tais oportunidades para conseguir pagar seu ensino.

Toda está sorte irá reverter para outros lados também. Se você estiver a procura de um carro, a hora de comprar ele é no dia 15 de maio, durante a Lua Nova. Mercúrio e Saturno estarão em sincronia e farão seu azar sumir!

Para os piscianos que nasceram no dia 14 de março, se prepare. A Lua Nova afetará diretamente vocês, mas fique calmo, porque ela traz bastante previsões positivas e energizadas. Espere receber bastante novidades dos membros da sua família, principalmente dos seus irmãos, e oportunidades de viagens e na área da comunicação.

Áries

Fique atento ariano, porque nesta Lua Nova você será posto a prova! Você ganhará mais dinheiro do que tinha previsto e está sorte se prolongará por sete anos. Porém, seus gastos e contas aumentarão como nunca! A dica é ter sempre um dinheiro guardado ou até ter em mãos um contador. Saber com o que gastar e como gastar será importante para o seu futuro e seu bolso.

