Agnaldo Timóteo é colocado em coma induzido

Agnaldo Timóteo, 82 anos, está em coma induzido para tentar reverter o quadro delicado de saúde. Desde o último dia 20 ele segue internado no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em Salvador. O cantor sofreu um princípio de AVC.

De acordo com o UOL, ele foi intubado na terça e foi colocado em coma induzido. O último boletim médico, revelado nesta quinta (30), diz que Agnaldo apresentou melhora. “Agnaldo Timóteo está evoluindo com melhora progressiva dos parâmetros clínicos, mantendo ainda critérios de gravidade. Em coma induzido, com boa resposta a antibioticoterapia e sem febre”, diz a nota.

Ele está sendo alimentado por via venosa para que o intestino recupere as funções. O quadro de saúde de Agnaldo havia apresentado piora na terça (28), quando passou a respirar com ajuda de aparelhos.

