Joelma revela que fez jejum de sete dias para perdoar Chimbinha

Joelma perdoou totalmente o ex-marido Chimbinha após o episódio de traição que levou à separação do casal, em 2015. Em entrevista ao canal do YouTuber Raphael Acioli, a cantora desabafou: “Estava me sentindo muito mal”.

“Já perdoei. Foi difícil porque eu lembro que comecei a sentir muita coisa ruim dentro de mim, e eu disse para Deus que precisava perdoar e pedi ajuda, porque eu não conseguia. Fiquei três noites de joelhos chorando e disse: ‘eu não quero isso dentro de mim porque está me fazendo mal'”, conta.

Joelma ainda detalha o que viveu na época e revela ter recebido conselhos de uma pastora, que a ajudou a iniciar um ritual de perdão ao ex-marido.

“Recebi uma mensagem de uma pastora de Belém. Ela disse para eu fazer sete dias de jejum, e no final de cada jejum apresentar um copo com água, porque a água na Bíblia representa o Espírito Santo”, explica a cantora.

“[A pastora] falou que quando eu tomasse essa água, dizer assim: ‘Deus, que essa água, que representa o Espírito Santo, amoleça o mal que está dentro de mim, que está petrificado dentro de mim’. E assim eu fiz. No sétimo dia eu consegui perdoar, graças a Deus”, completa.

Veja a entrevista completa:

Leia também: Faustão diz que ‘Domingão’ irá acabar

+ Lady Francisco está internada na UTI em estado delicado

Siga CLAUDIA no Youtube