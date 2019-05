Samantha Schmütz se choca com relato de agressão e desce de táxi

Samantha Schmütz fez um relato na última segunda (20) de um caso de homofobia. A atriz estava em um táxi e se chocou quando o motorista assumiu ter agredido um casal de homossexuais.

“Tomar uma atitude enérgica, entendeu? Aí eu tomei e minha mulher ficou apavorada”, começa o taxista. “E o que você fez?”, questiona Samantha. “Eu dei uma coça nos dois”, disse o homem. “Você bateu nos dois caras porque eles estavam se beijando? O que é isso, moço?!”, indagou.

“Dei uma coça. Não tinha lei, ainda, não tinha essa liberação total. Eles desrespeitaram todo mundo. Não tem nada a ver: um montão de casal hétero, ‘normal’, ninguém se beijando e por que os dois ficaram se agarrando ali? Não tinha por que fazer aquilo ali. Hoje as cabeças estão diferentes. Aí dei uma coça nos dois.”

Depois da conversa, grava em vídeo, Samantha aparece fora do carro. Ela ainda desabafou sobre a situação de intolerância. “Mano, na boa, eu desci do táxi! Ele falou: ‘você está descendo por causa dessa minha história?’. Eu falei: ‘sim, estou descendo por causa dessa sua história! Por favor, pare o carro que não tenho como ficar aqui’.”

Ela continuou: “Gente, estou muito apavorada com a falta de noção das pessoas com o espaço do outro! É em todas as áreas, que tristeza! Por isso que a gente tem que lutar pela educação, porque sem educação as pessoas não têm como respeitar o limite do outro. Até onde vai o seu limite! Pelo amor de Deus, o que está acontecendo?!”

