Acompanhada do novo namorado, Marina Ruy Barbosa assiste ao show de Roberto Carlos

De mãos dadas, Marina e Caio assiste ao show

Foto: Marcello Sá Barretto / AgNews

Marina Ruy Barbosa foi uma das famosas que prestigiou o show de Roberto Carlos, no Maracanãzinho, nessa sexta (14). Para assistir ao rei, a ruiva contou com uma companhia especial: o novo namorado, o empresário Caio Nabuco. Esta foi a primeira participação do casal em um evento público. Desde que assumiram o namoro, eles têm se mantido discretos e sido fotografado apenas em flagras indiscretos dos paparazzi.

Os dois conferiram todo o show grudadinhos, com mãos dadas e cochichos. Ao lado deles, Giba e a noiva, Maria Luiza Daudt, também aproveitaram a apresentação.

Marina e Caio estão juntos desde o final de agosto. Eles começaram a sair pouco depois de atriz terminar seu namoro de três anos com Klebber Toledo.

Este foi o primeiro evento em que os dois apareceram juntos oficialmente

Foto: Marcello Sá Barretto / AgNews

Ao lado de Marina e Caio, estavam Giba e a noiva

Foto: Marcello Sá Barretto / AgNews

O casal posou para fotos

Foto: Marcello Sá Barretto / AgNews