A Vida da Gente: Ana rompe com Lúcio às vésperas de subir ao altar

Vestida de noiva, Ana discute com Rodrigo e decide desistir de se casar com Lúcio

Foto: TV Globo/Divulgação

Logo que fica sabendo por Júlia (Jesuela Moro) que Manuela (Marjorie Estiano) não irá ao seu casamento, Ana (Fernanda Vasconcellos) se sente arrasada. Para animar a noiva, Lúcio (Thiago Lacerda) a aconselha a procurar a irmã e tentar um entendimento. A jovem faz isso, mas acaba tendo uma discussão terrível com Manu, na qual as duas extravasam todas as mágoas.

Ao tomar conhecimento da briga, Rodrigo (Rafael Cardoso) corre atrás de Ana e implora que ela desista de se casar com o médico. A ex-tenista pede que ele vá embora e caminha pela rua apressada, lembrando da discussão com a irmã. Depois, escondida, ela observa Lúcio em um café com Celina (Leona Cavalli) e não atende ao celular quando ele liga.

Horas mais tarde, Eva (Ana Beatriz Nogueira) chega em casa e leva um susto ao ver o vestido de noiva da filha jogado no chão. Ana desiste do casamento e procura Lúcio para comunicar sua decisão.