Dias após nascimento do filho, Harry desabafa sobre a morte da mãe

O príncipe Harry abriu o coração e falou sobre a morte da mãe, a princesa Diana, apenas um dia após mostrar seu primeiro filho ao mundo. Em conversa com o ex-soldado Dennis van der Stroon, Harry disse como se sentiu ao crescer sem a presença materna.

“Ele [o Príncipe Harry] disse que perder uma mãe é como sentir falta de algum tipo de segurança da qual você precisa como filho”, revelou o amigo.

O príncipe Harry também descreveu como seu filho recém-nascido lhe deu um novo foco e objetivo. Na ocasião, ele usava uma jaqueta com os dizerem “sou pai”.

+ O significado do nome de Archie

Van der Stroon, que serviu no exército holandês de 2006 a 2011, disse que o príncipe também comentou sobre a paternidade. “Harry falou que ter uma criança pequena era seu novo foco, e eu disse a ele que há alguns meses eu estava lutando com minha saúde mental, mas a gravidez da minha esposa me deu um objetivo na vida”, compartilhou.

Ele disse ainda que estava impressionado em como seu filho fez tanta gente feliz ao redor do mundo e elogiou a quietude do pequeno Archie.

+ Meghan fala sobre maternidade

+ Fãs resgatam foto de Meghan bebê e apontam semelhanças com bebê real