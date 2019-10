Angelina Jolie abre o coração sobre divórcio de Brad: “Não me reconhecia”

Sempre discreta, a atriz Angelina Jolie se abre pouco sobre o divórcio de Brad Pitt. Em entrevista à revista francesa Madame Figaro, ela retomou o assunto, que chamou de “momento complicado”, com sutileza.

“Eu me perdi um pouco”, ela explicou sobre o momento em que “seu relacionamento com Brad estava chegando ao fim”. “Não me reconhecia mais”, relatou. Durante a separação do casal, Jolie disse ainda que se via menor, quase insignificante. “Senti uma profunda e genuína tristeza, fiquei ferida”.

Pitt, 55 anos, e Jolie, 44, pediram o divórcio em 2016 após 12 anos de relacionamento. O casal tem seis filhos: Zahara, 14, Shiloh, 13, Vivienne, 11, Maddox, 18, Pax, 15; e Knox, 11.

A protagonista da sequência Malévola disse à imprensa que, embora não saiba qual é o seu destino, está em um “período de transição, como uma volta ao lar, um retorno a si mesma.”