Angelina Jolie se arrepende de ter casado com Brad Pitt

Angelina Jolie está ressentida e furiosa com Brad Pitt. Ainda. A atriz revelou na Harper’s Bazaar que se fosse fazer o que queria já teria deixado os Estados Unidos e estaria morando no exterior, mas, por conta das questões de custódia com o ex-marido não pode fazer isso. “Eu sou obrigada a ter minha base aqui, onde o pai [dos seis filhos] escolheu viver”, disse secamente.

Segundo a revista US Weekly, mais do que isso, Angelina se arrepende amargamente de ter se casado no papel com Pitt. Os dois começaram o romance nos bastidores do filme Sr e Sra Smith e viveram juntos por 10 anos, com ela se recusando terminantemente a se casar. Angelina já tinha sido casada duas vezes antes de juntar à Brad, ambos terminaram em divórcio mas ela segue muito amiga dos ex. Brad deixou Jennifer Aniston por ela e a pediu repetidamente em casamento até que ela cedesse, inclusive por pressão dos filhos. A união durou apenas dois anos quando ficou oficial.

“Antes do divórcio, a família toda levava uma existência nômade e era por conta da inquietude de Angelina”, diz uma fonte à revista. A falta de um lugar fixo era um dos motivos mais frequentes de brigas entre as duas estrelas. ” Brad queria dar estabilidade aos filhos e Angie sempre dizia que eles estavam dando uma infância idílica a eles ao levá-los para países diferentes, idiomas e experiências”, diz.

Agora, com o divórcio ainda sem estar assinado por conta das discussões sobre a guarda dos filhos. Angelina está ‘presa’ em Los Angeles, uma cidade que ela não gosta, apesar de ter nascido lá. Para amigos ela revela estar muito arrependida de ter cedido à pressão e fez um juramento que nunca mais vai se casar novamente.

“Angelina ainda tem muita mágoa sobre Brad, ela quer que ele assuma a responsabilidade porque ela acredita que ele virou a vida dela e das crianças de ponta cabeça”, diz a fonte. Não é segredo que ela culpa o ex pela dor que ela tem passado. Há poucos meses ela admitiu que no final da união, não se reconhecia mais. “Eu me perdi um pouco”, ela disse.

