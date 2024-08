7 famosas que você não imaginava estarem no OnlyFans

Muitas famosas têm utilizado o OnlyFans para explorar uma nova fonte de renda e se conectar com fãs. A plataforma, conhecida por seus conteúdos exclusivos e pagos, conta com nomes como Anitta, Regina Volpato e Bella Thorne. A seguir, confira celebridades que estão marcando presença na plataforma e você sequer desconfiava.

Regina Volpato

Jornalista, escritora e apresentadora do SBT, Regina Volpato compartilha fotos e vídeos de seus pés no OnlyFans. Seu perfil tem mais de 150 imagens e 30 gravações e pode ser acessado por assinaturas a partir de U$4,99 (equivalente a R$27,67).

Lily Allen

Quem também vende conteúdos de seus pés é a cantora britânica Lily Allen. A estrela cobra U$10 (aproximadamente R$55,45) de seus assinantes mensalmente e já tem 43 posts. A ideia surgiu após uma ida à manicure.

“Tenho uma moça que vem fazer minhas unhas e ela me informou que eu tenho cinco estrelas no WikiFeet, o que é bastante raro. Sim, meus pés são muito bem avaliados na internet”, contou Lily no podcast Miss Me?, em que ela apresenta. “Ela disse que eu poderia ganhar muito dinheiro vendendo fotos dos meus pés e pensei: ‘ Por que não?’.”

Rita Cadillac

Aos 70 anos, a ex-chacrete e ícone dos anos 1980 Rita Cadillac entrou para a rede de conteúdos exclusivos durante a pandemia da covid-19. Com as restrições sanitárias, ela estava impossibilitada de trabalhar e encontrou na plataforma uma oportunidade de renda.

Rita cobra U$8 (ou R$44,34) por mês e tem 874 fotos e 28 vídeos publicados. Em entrevista à Folha de São Paulo, ela afirmou que o perfil a ajudava a pagar suas contas. “Está ótimo, o OnlyFans, está pagando as contas. Graças a Deus, que continue assim.”

Gretchen

Mais um ícone da cultura pop brasileira a entrar para a plataforma, Gretchen cobra U$ 15 (equivalente a R$ 83,10) por mês e tem 44 imagens postadas no Onlyfans.

Bella Thorne

A ex-estrela da Disney é uma das principais criadoras de conteúdo do OnlyFans. Atriz, cantora, diretora, modelo, produtora executiva e empresária, Bella Throne faturou U$1 milhão (ou R$5,5 milhões) em seu primeiro dia na plataforma.

“OnlyFans é a primeira plataforma onde posso controlar totalmente a minha imagem, sem censura, sem julgamento e sem ser intimidada online por ser eu mesma”, refletiu Bella em entrevista para a revista Paper.

Nubia Oliiver

A apresentadora e ex-modelo Nubia Olliver, que se afastou da televisão para gerenciar sua fazenda de soja em Uberaba, também é criadora de conteúdo do OnlyFans. Por U$15 mensais (equivalente a R$83,10), os assinantes têm acesso aos 1,1 mil posts e 200 gravações.

Key Alves

A Ex-BBB Key Alves está entre as famosas que criam conteúdo para o OnlyFans. É possível acessar as 1,2 mil publicações por R$13,99 ao mês (aproximadamente R$ 77,50).

