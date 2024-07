André Marques revela fetiche em ‘Bondage’; entenda a prática

O apresentador André Marques, 44 anos, revelou durante entrevista ao programa Surubaum, apresentado pelo casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que é adepto do sexo bondage, que faz parte do BDSM (Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo).

Todavia, Marques afirmou não ser sadomasoquista. Ele explica que o seu fetiche não é provocar dor, mas sim, controlar a respiração da parceira. “Tem várias culturas sexuais dentro do bondagismo. Uns trabalham com oxigênio, afogamento.”

O apresentador continuou: “Não tem dor, de machucar, são apenas trabalhos com controles do corpo, [controle da] respiração, oxigênio, porque o seu orgasmo é controlado pelo seu oxigênio.”

Além da tara por bondage, André Marques também declarou possuir um quarto erótico, local onde guarda inúmeros brinquedos eróticos. Aliás, a coleção de sex toys do apresentador é tão grande, que ele já chegou a ser parado no aeroporto. “Eu gosto de sex shop, de coisas sexuais, compro vibrador. Já abriram minha mala no aeroporto, sempre tem objetos sexuais.”

Em outra ocasião, o famoso chegou a criar o seu próprio brinquedo erótico: “Peguei uma britadeira elétrica de bateria, cortei a ponta, soldei e botei uma r*la na ponta”, contou. Confira a entrevista completa:

O que é Bondage, fetiche de André Marques

Algemas, lenços, cordas e outras ferramentas de imobilização fazem parte do universo do bondage. A prática consiste em restringir o movimento, durante o sexo, usando objetos como esses citados, com a finalidade de aumentar o prazer entre os envolvidos.

O consentimento, inclusive, é a regra principal do fetiche: “É muito importante que haja consensualidade, segurança. É uma prática para fins eróticos, ter prazer”, explica a sexóloga Lelah Monteiro, em reportagem publicada em CLAUDIA durante 2023. A especialista também declara que bondage não é a mesma coisa que Shibari (amarração artística).

Ainda de acordo com Lelah, bondage é muito conhecido pela amarração das mãos principalmente e cita, como exemplo, uma das cenas do filme Cinquenta Tons de Cinza, em que o personagem Christian Grey apresenta o mundo do BDSM para a protagonista Anastasia Steele.

