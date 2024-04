Regina Volpato: “Não me atenho ao que seria ‘adequado para minha idade'”

Regina Volpato reconhece o poder da moda. Jornalista, escritora e apresentadora de TV, ela também se comunica através de seu estilo. “A moda vem da vivência de cada um. Minha relação com ela, hoje, surge da necessidade de me encontrar numa nova imagem de apresentadora”, conta à CLAUDIA. Neste Roube o Look, mergulhamos no estilo de Regina para colecionar inspirações.

Um estilo que comunica valores

Com passagens pela Fundação Roberto Marinho, Band, Red TV e pelo SBT, além de sua presença nas redes sociais, Regina estabeleceu seu nome no jornalismo e entretenimento.

O retorno à televisão, com o programa Chega Mais, foi acompanhado pelo entendimento de como seu visual permitiria ao público observar suas convicções.

A mensagem que a comunicadora propõe com seu estilo, assim, está muito ligada aos seus princípios. “A imagem atualizada que eu gostaria de transmitir e que contempla valores que me orientam, como sustentabilidade, leveza, praticidade, é minha escolha”, afirma.

Continua após a publicidade

Regina Volpato prefere roupas práticas, elegantes e leves

Praticidade, sofisticação e leveza não podem faltar no guarda-roupa de Regina. “Gosto de looks práticos, elegantes e leves”, comenta. Isso não significa, entretanto, que ela esteja disposta a restringir sua própria inventividade.

“Existe em mim uma curiosidade em experimentar e estar atenta ao que acontece de novidade”, continua a apresentadora.

A idade não determina o que Regina Volpato veste

Na visão dela, os detalhes contam – e muito. “Acessórios, modelagens, jeito de estilizar as peças”, exemplifica. Outro ponto é não ter milhares e milhares de roupas, tudo pela praticidade e para uma relação mais responsável com o meio-ambiente.

“Alguns itens aparecem de forma repetida na minha vida pessoal e no trabalho também.” Aos 56 anos, a idade não é um determinante para decidir qual tipo de visual ela precisa ter. Desde que goste, ela veste sem medo. “Não me atenho ao que seria ‘mais adequado para minha idade'”, finaliza.