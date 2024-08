Sexóloga responde as 11 perguntas de sexo mais buscadas do Google

O que significa sonhar com sexo? O que significa ser “BRAT” no BDSM? Como fazer sexo anal sem dor? Esses e outros temas fazem parte das 11 perguntas sobre sexualidade mais buscadas no Google durante os últimos meses. Para saber a resposta para cada uma delas, entrevistamos Claudia Petry, terapeuta sexual e membro da SBRASH (Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana). Confira:

O que é fisting e como praticar com segurança?

Ah, o polêmico fisting! Por mais que pareça extrema, a prática possui uma grande quantidade de buscas mensais. Para quem não conhece, o fetiche envolve a inserção da mão na vagina ou ânus de um parceiro, proporcionando sensações intensas. Claro, tudo precisa acontecer consensualmente.

“Comece com uma boa higiene, usando luvas e bastante lubrificante para facilitar a inserção. Inicie devagar, respeitando os limites do parceiro e utilizando um ‘sinal de segurança’ para interromper a prática caso necessário. Após a atividade, é importante conversar sobre a experiência”, recomenda Petry.

Orgasmo feminino e orgasmo masculino: como é cada um e a diferença entre eles

As diferenças entre o orgasmo feminino e masculino, de acordo com a terapeuta, incluem aspectos físicos, duração e experiência subjetiva. “O orgasmo masculino geralmente envolve ejaculação e é mais curto, durando apenas alguns segundos, enquanto o feminino pode durar mais e não necessariamente libera fluidos”, esclarece.

Claudia também nos relembra que diversas mulheres relatam uma experiência mais complexa, com a capacidade de ter múltiplos orgasmos, enquanto os homens costumam passar por um período refratário após o clímax.

O que é strapon e como usar?

Um strapon é um acessório sexual que permite uma pessoa penetrar outra usando uma cinta que contém um dildo. “Geralmente, é utilizado por casais que desejam explorar diferentes dinâmicas de poder ou experimentar a penetratividade de forma que não se limite ao sexo tradicional”, esclarece a terapeuta.

Para usar um strapon, Claudia afirma ser importante utilizar um dispositivo que deixe ambas as partes confortáveis e confiantes, considerando tamanho e material. “Antes da penetração, é essencial ter uma comunicação aberta com o parceiro, além de utilizar lubrificante para garantir conforto”, declara.

O que significar sonhar com sexo?

Sonhar com sexo pode ter diversas interpretações, dependendo do contexto do sonho e das emoções envolvidas. Geralmente, de acordo com Claudia Petry, esse tipo de sonho está associado a desejos e necessidades íntimas, representando uma busca por conexão emocional ou física.

“Também pode simbolizar a exploração de aspectos da própria sexualidade ou a necessidade de expressar sentimentos reprimidos”, explica a terapeuta.

Como durar mais no sexo?

Para Claudia, é importante perceber o sexo como uma experiência mais ampla, onde a intimidade e o prazer não se limitam apenas à penetração.

Ao quebrarmos esse raciocínio, conseguimos explorar outras formas de conexão, como beijos, carícias e preliminares, o que pode aumentar a duração da relação.

A terapeuta também indica a respiração profunda e a redução da ansiedade para quem busca um desempenho mais duradouro. Exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, como os exercícios de Kegel, segundo a especialista, podem aumentar o controle e a resistência.

“A comunicação aberta com o parceiro sobre preferências e limites é fundamental, assim como explorar diferentes posições e ritmos que intensifiquem a experiência para ambos”, diz.

Como fazer sexo anal sem dor?

Para fazer sexo anal sem dor, é fundamental priorizar o conforto e a comunicação entre os parceiros. “Comece com a preparação adequada, como a higienização da área e o uso de lubrificantes à base de água ou silicone, que são essenciais para reduzir o atrito”, explica.

Iniciar devagar, permitindo que o corpo se acostume à sensação, e utilizar brinquedos ou dedos antes da penetração para relaxar os músculos, são passos essenciais, de acordo com Petry.

O que falar na hora do sexo?

Aproveitar o momento para falar sobre desejos e fantasias pode ajudar (e muito) a intensificar o clima e a conexão entre os parceiros. “Comentários sobre o que você está sentindo, elogios ao corpo do parceiro e expressões de prazer são sempre bem-vindos”, diz.

Claudia também nos aconselha a explorar a troca de fantasias, perguntando sobre o que agrada mais ou sugerir novas experiências. Além disso, a especialista indica frases ousadas, como “Eu adoro quando você faz isso” ou “Quero sentir mais de você”.

O que é e como usar bolinhas tailandesas?

As bolinhas tailandesas, também conhecidas como bolinhas de geisha ou bolas de prazer, são acessórios sexuais em forma esférica que podem ser usadas para fortalecer os músculos do assoalho pélvico e aumentar a sensibilidade durante o sexo, podendo ampliar a erotização.

Para usar, Claudia recomenda começar com a higienização das bolinhas e a aplicação de lubrificante à base de água. Em seguida, insira suavemente as bolinhas na vagina.

“Durante o uso, você pode realizar movimentos suaves ou contrações dos músculos vaginais, o que pode intensificar a experiência. As bolinhas tailandesas não só ajudam a melhorar o tônus muscular, mas também podem aumentar o prazer durante a transa”, diz.

Como saber se tive um orgasmo?

Segundo Claudia Petry, ao experimentar um orgasmo, podemos perceber certas sensações físicas e emocionais. “Muitas pessoas experimentam uma intensa liberação de tensão sexual, acompanhada de contrações involuntárias dos músculos genitais, uma sensação de prazer intenso e, frequentemente, uma onda de relaxamento que se segue”, aponta.

Além disso, a especialista afirma ser possível notar alterações na respiração, aumento da frequência cardíaca e uma sensação de euforia ou satisfação.

Contudo, ela traz um adendo: a experiência do orgasmo é bem individual. Portanto, nada de fazer um checklist com as sensações. É extremamente possível que você não tenha todas essas percepções e, mesmo assim, consiga reconhecer que atingiu o clímax. Não se cobre!

O que acontece no corpo quando temos um orgasmo?

A terapeuta revela que, durante um orgasmo, o nosso corpo pode experimentar o aumento da frequência cardíaca e da respiração. “Há contrações musculares involuntárias nos órgãos genitais, acompanhadas de intensa sensação de prazer”, afirma.

Além disso, o corpo libera hormônios como a oxitocina e a endorfina, promovendo relaxamento e bem-estar. “Após o clímax, muitas pessoas experimentam uma fase de resolução, onde a frequência cardíaca e a respiração retornam ao normal, resultando em uma sensação de satisfação.”

O que é ser “brat” no BDSM?

Graças à cantora Charli XCX, o termo “Brat”, que significa “pirralho” em tradução literal, nunca esteve tão em alta. Porém, no BDSM, a expressão americana já existe há um bom tempo.

Na prática, pessoas “brat” no BDSM são aquelas que, apesar de serem submissas no sexo, gostam de fazer pirraça e desobedecer ordens de propósito.

Assim, elas desafiam o dominador, tornando o objetivo de mantê-las submissas um tanto quanto difícil. A ideia é que o deboche, a pirraça e a ironia tirem quem está dominando do sério, deixando a dinâmica ainda mais provocativa e instigante.

