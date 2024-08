Atores da série Emily em Paris namoram na vida real; descubra quem

Parece que Paris é mesmo a cidade do amor! A prova disso é que dois atores que integram o elenco de “Emily em Paris” (Netflix) acabaram levando o romance das telinhas para a vida real.

Esse é o caso de Ashley Park (Mindy) e Paul Forman (Nico). O casal, que acabou vivendo altos e baixos na série, deu origem a uma verdadeira história de amor.

Mindy e Nico de “Emily em Paris” namoram na vida real

Hoje, Ashley e Paul não escondem que são realmente apaixonados um pelo outro. As provas estão nos olhares apaixonados que trocam nas fotos e vídeos publicados no Instagram.

A atriz, contudo, chegou a negar o interesse por seu colega de elenco. Quem revelou isso foi Lily Collins, protagonista da produção e amiga de Park, em entrevista ao E! News. “Era muito óbvio. Eu acho que sabia antes dela [que eles ficariam juntos]. E também sabia quando ela não estava admitindo. E então, ela admitiu que eu sabia mesmo”, afirmou.

Collins disse ainda que a química entre os dois era tão evidente que ultrapassava as cenas da série.

De fato, a intérprete de Mindy já não tenta esconder a relação profunda que eles têm. No início deste ano, por exemplo, ela compartilhou um momento íntimo que viveu em 2023, quando teve um grave problema de saúde e precisou contar com o apoio de Paul.

“Você acalmou meus medos e me abraçou em ambulâncias, três hospitais estrangeiros, uma semana na UTI, pronto-socorros assustadores, inúmeros testes, exames e injeções, dores insuportáveis ​​e tanta confusão, tudo isso enquanto estávamos sozinhos do outro lado do mundo, longe daqueles que conhecemos. Eu te amo Paul. Mais do que posso dizer”, escreveu.

Leia o post na íntegra:

