Lily Allen devolve cachorra adotada e afirma: ‘Ela arruinou minha vida’

A cantora Lily Allen vem enfrentando a maior polêmica de sua carreira. Isso porque, em entrevista ao podcast ‘Miss Me?’, da BBC, a superestrela afirmou ter devolvido, em 2021, a cachorra que adotou. Ela e o marido, o ator David Harbour, chegaram a criar uma conta no Instagram para a cadelinha, que foi batizada carinhosamente como ‘Mary’.

Segundo a artista, o animal foi devolvido ao abrigo após comer os passaportes dela e de suas duas filhas. “Ela comeu os três passaportes, nos quais estavam os nossos vistos. Não consigo dizer a quantidade de dinheiro que me custou substituir tudo, porque foi na época da Covid e foi um pesadelo absoluto”, declarou.

Ela continuou: “Como o pai das minhas filhas mora na Inglaterra, eu não consegui que elas voltassem a ver o pai por uns quatro, cinco meses, porque esse cachorro tinha comido os passaportes delas. Eu simplesmente não conseguia olhar para ela. Eu pensava: “você arruinou minha vida”.

A seguir, você confere as declarações na íntegra:

Vale lembrar que as filhas de Lily, Ethel (12 anos) e Marnie (11 anos) são fruto do casamento da cantora com o empresário Sam Cooper entre 2011 e 2018.

Logo após as declarações controversas, inúmeros internautas passaram a questionar a estrela: “Você pode dizer muito sobre uma pessoa pela forma como ela trata os seus pets”, escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter, em reação à fala de Allen. “Ela assumiu a responsabilidade de deixar os passaportes perto de um filhote? Não. Ela se livrou do cachorro. Pessoa horrível”, afirmou outra.

