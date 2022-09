USP é 2ª melhor universidade da América Latina pelo quarto ano consecutivo

Nesta quinta-feira (22), a Quacquarelli Symonds (QS), empresa britânica especializada em análise de instituições de ensino superior, divulgou a edição 2023 da lista com as melhores faculdades da América Latina. A Universidade de São Paulo (USP) aparece em segundo lugar pelo quarto ano consecutivo. O topo do ranking é da Pontifícia Universidad Católica de Chile (UC), reprisando a colocação dos últimos quatro anos.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) também estão entre as 10 melhores. Ao todo, o Brasil conta com 95 universidades na lista, seguido por México, com 64 e Colômbia com 61 instituições.

Para realizar a análise, a Quacquarelli Symonds considera a reputação acadêmica, proporção entre estudantes e professores, número de professores com doutorado, impacto na internet, reputação entre empregadores e mais. O percentual de cada um desses itens gera uma nota para cada faculdade.

A USP é também a líder em pesquisas na América Latina e conseguiu os melhores números nos indicadores de pesquisa internacional e perfil online. Em reputação acadêmica, a universidade brasileira atingiu a pontuação máxima.

Confira abaixo a lista com 10 melhores universidades da América Latina segundo o QS World University Rankings 2023:

Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile Universidade de São Paulo (USP) – Brasil Universidad de Chile – Chile Tecnológico de Monterrey – México Universidad de Los Andes – Colômbia Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – México Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – Brasil Universidad de Buenos Aires (UBA) – Argentina Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Brasil Universidad Nacional de Colombia – Colômbia

Outras universidades brasileiras que aparecem nas melhores posições do QS World University Rankings 2022 são: Unesp, na 12ª posição; a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 16ª; a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em 17ª; e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 19ª.