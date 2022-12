Match financeiro: o que investimentos e crushes têm em comum

Economia e afeto, dinheiro e amor, custo e sentimento. Mesmo parecendo comparações contraditórias, elas se tornaram inseparáveis na vida capitalista. Não vamos aqui nos debruçar em estudos acadêmicos e nem em teorias psicanalíticas. A CLAUDIA ouviu três especialistas em finanças pessoais, com passagem pelo mercado financeiro, que dedicam o tempo para tirar mulheres do caos: Lai Santiago, da Oxente Lai; Adriadne Sodré, do Clube das Rycas; e a consultora Aline Ferreira. A partir de suas escutas e reflexões, traçamos um paralelo nada científico entre crushes e investimentos. Qual você quer chamar de seu?

Crush-Poupança

É simples e acessível, tão fácil de lidar que você até desconfia. Mas também é aquele que não vai para frente, está estagnado no emprego há muito tempo, não se atualiza. “É o que faz papai-mamãe todo dia, que conta a piada do pavê no encontro da família”, compara Lai Santiago. Lá no início de suas histórias, poderia fazer sentido para a vida, mas, com tantas novidades e oportunidades no mercado, ninguém quer escolher o ultrapassado. Porém, há quem queira — e tudo bem!

Crush-Tesouro Selic

Todo mundo já ouviu falar: é famoso por entregar o básico. Típico servidor público, com estabilidade de renda. Tem a segurança que permite comprar uma casa financiada, botar a camisa para dentro da calça, usar sapatênis e ir almoçar com a família sempre no mesmo rodízio. Na opinião de Ariadne Sodré, também pode ser o Kiko, filho da Dona Florinda, do Chaves. “Ele é cuidado pela mãe, não fala palavrão, é protegido. Pode até ter momentos mais arrojados, mas no parque de diversões vai comprar o ingresso para o carrossel e não para a montanha-russa.”

Crush-CDB

Não é servidor público, mas é CLT — não é título público federal, mas, sim, uma emissão bancária. Tem certa esta- bilidade, mas pode ser demitido. “Ele tem a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito), ou seja, é pacato, previsível e transa de meia”, avalia Lai. Dependendo do momento, quando recebe uma participação nos lucros, por exemplo, pode te surpreender com novidades. “Tem que acertar o timing para conhecer esse homem. Se render pelo menos 100% do CDI, ele vai dividir as contas da casa, se render menos, você será uma mulher sobrecarregada”, alerta. Para ela, esse é um bom momento, porque é possível encontrar rentabilidades excelentes, acima da média.

Crush-Fundo Multimercado

A referência do multimercado vem da amiga que curte um rolê alternativo. Não é um cara tão previsível, está mais aberto a novidades e busca consistência no longo prazo. O multimercado trabalha com diferentes classes de ativos, então tem certa estabilidade. Às vezes, está esquentadinho, às vezes, super de boa. É difícil lidar com o seu temperamento. Mais arrojado, pode tentar o kama sutra ou o tantra: bom para sair da rotina.

Crush-Fundo Cambial

Já aqui, quem recomenda é a amiga que acha que boy estrangeiro é melhor. Ele pode ser um Faria Limer que domina o startupês ou tem uma empresa digital. É um fundo que faz aplicações de forma indireta em dólar, ou seja, é o cara todo metido a americano, que tem uma pilha de livros de autores que falam sobre o Vale do Silício e gosta de (ou quer) ter uma vida ostentação. Por sempre oscilar, é uma aposta de risco alto. Ou você vai na intenção de querer pagar para ver ou de apostar na diversão, pois não dá para saber o que esperar.

Crush-Fundo Imobiliário

É o suggar daddy. “Assim como o setor imobiliário, é um crush com perfil mais tradicional, provavelmente mais velho, numa fase da carreira mais consolidada — o que não quer dizer estabilidade”, diz Lai Santiago. Cada relacionamento tem o seu combinado, mas a mesada é garantida. Com ele administrando várias casas, você pode ter resultado negativo nessa relação: nem sempre a sua expectativa será a prioridade. Mas, se você não quiser o imóvel, e estiver de olho apenas nos dividendos, sem preconceitos. “É um candidato a algum tipo de relacionamento aberto: é divertido, inteligente, antenado com o mundo, rende bons dividendos. Caso a intenção seja ficar muito tempo, serve apenas para diversificar a carteira”, compara Ariadne.

Crush-Ações

Um mesmo tipo apresenta variações. É um nômade digital que busca performance e lifestyle na parceria, mas sem dar garantia alguma. Não é da noite para o dia que vocês vão se entender e o período de namoro é de longo prazo. Ele vai com quem está na moda, é influenciável pelo efeito manada. Pode te deixar rica e feliz para todo-o-sempre-amém. Mas você precisará se dedicar porque ele vai demandar paciência e consistência. Mesmo em momentos de loucura, o amor deverá ser preservado. Na hora da crise, você deverá entender que é pontual e estar com a mente no futuro, pois você encontrou a sua alma gêmea.

Crush-Cripto

É muito bom para ser verdade, pode ser o golpista do Tinder, pode ser um romântico utópico. Ele indica que vai resolver a sua vida e a do planeta — talvez no futuro? Como é novo no pedaço, ainda não sabemos a resposta. Entretanto, há registros daqueles que já demonstraram relacionamentos abusivos, pois é um crush que vive crises emocionais difíceis de compreender. É inconstante, traz aflição, é tóxico. É raro, talvez por isso vale ter a experiência antes de seguir (ou não) em frente. Quem sabe, ainda, voltar para casa e decidir que prefere investir na- queles que não são tão voláteis. No final das contas, quem está no controle e tem o poder de decisão é você.