Vigilantes do Peso dá a receita da nova Sopa de Legumes

Após tomar a sopa você ainda pode comer uma carne magra e verduras à vontade

Foto: Dreamstime

O inverno chegou e está difícil de seguir a dieta? O segredo é adaptá-la à estação. Quer uma dica? Aproveite os dias frios para preparar sopas nutritivas que ajudam a emagrecer. Confira abaixo uma receita especial dos Vigilantes do Peso e não descuide da boa forma.

Sopa de legumes

Rendimento: 4 porções

Valor calórico: 190 calorias por porção

Ingredientes

· ½ xíc. (chá) de nabo

· 1 xíc. (chá) de cenoura

· 1 xíc. (chá) de abobrinha

· 1 xíc. (chá) de brócolis

· 6 xíc. (chá) de água

· 2 col. (chá) de azeite

· ½ xíc. (chá) de cebola roxa picada fina

· 2 sachês de caldo de legumes com 0% de gordura

· 1 xíc. (chá) de macarrão integral (penne ou parafuso)

· Salsinha fresca picada, a gosto, para decorar

Modo de preparo

Pique o nabo, a cenoura, a abobrinha e o brócolis em cubos pequenos e reserve. Ferva as seis xícaras de água enquanto dá continuidade ao preparo dos outros ingredientes. Em uma panela com capacidade para 4 litros, aqueça o azeite e refogue a cebola roxa. Junte o caldo de legumes, acrescente a água fervente e deixe cozinhar por 20 minutos, em fogo baixo. Adicione o macarrão e mantenha a sopa no fogo mais 12 minutos. Desligue, decore os pratos com a salsinha fresca e sirva.

Dicas para deixar a sopa mais poderosa

Confira os truques inteligentes que deixam suas refeições gostosas, práticas e eficientes!



Evite usar garrafas térmicas

Prefira tomar a sopa assim que terminar seu preparo. Os nutrientes se perdem se ficarem expostos à alta temperatura por muito tempo. Além disso, há risco de contaminação, já que o recipiente é difícil de limpar.

Congele a sopa em porções individuais

Se quiser preparar uma grande quantidade de sopa, congele-a em pequenas porções. Quando for consumi-la, você não precisa descongelar mais do que aquilo que pretende tomar e preserva os nutrientes.

Fique atenta à validade

Na geladeira, a sopa dura até dois dias.

Evite encher de acompanhamentos

Eles podem engordar muito! Dispense o pãozinho, os croutons, o parmesão…

Troque uma das refeições por sopa

Com essa medida, você perderá peso rapidamente. Lembre-se apenas de que a próxima refeição depois da sopa precisa ter alimentos sólidos, como saladas de folhas e legumes crus e carnes magras grelhadas.