Perdi 30 kg em 7 meses com o chá de casca de maçã

O chá ajuda a controlar o apetite!

Foto: Estúdio Cafeína

Eu já era gordinha quando me casei com o Leonardo*, mas, após alguns anos vivendo sob o mesmo teto, fui ganhando peso até virar uma baleia: cheguei a quase 100 kg! E a obesidade foi me transformando numa mulher insegura. Vivia questionando meu marido sobre meu peso e ele sempre dizia: “Você sabe que eu não me importo com isso”. Mas, seis meses depois de nosso primeiro filho nascer, em 2011, Leonardo decidiu ir embora de casa sem mais nem menos! Meu mundo desabou. Com um bebê para criar sozinha e cheia de dores no corpo por causa do excesso de peso, senti que tinha chegado ao fundo do poço. Minha vontade era de me entregar à depressão, mas eu precisava cuidar do meu menino. E para isso eu precisava emagrecer!

A vendedora disse: “Aqui não tem nada para você!”

A obesidade foi entrando de fininho na minha vida. Fui magra até meus 20 anos e só comecei a engordar durante a faculdade. Trabalhando e estudando, passei a comer muitas besteiras e fast-food, e parei de fazer exercícios. O pior é que eu e minha mãe temos mão boa na cozinha, só que também usávamos esse dom para preparar lasanhas e pizzas. Resultado: a família toda engordou! No final da faculdade, em 2004, eu já vestia manequim entre 48 e 50. E aí comecei a colecionar situações constrangedoras por causa da obesidade. Uma delas foi numa loja do shopping: mal entrei e a vendedora já veio em minha direção dizendo “Aqui não tem nada pra você”. Fiquei arrasada, mas não o suficiente para encarar uma dieta. Nessa época, minha mãe teve um câncer e eu nem tinha cabeça para pensar em outras coisas. Achei que minha situação ia melhorar quando me casei, em 2006, mas o pior ainda estava por vir. Em vez de emagrecer, continuei engordando, pois meu marido conseguia gostar mais ainda de bobagens do que eu. Como ele não comia saladas, passei a não comer também. Assim, passei dos 80 kg para os 98 kg!

O divórcio me ajudou a emagrecer

Engravidei no final de 2010 e engordei apenas uns 6 kg. É que, durante os exames de rotina, viram que eu estava com diabetes gestacional. Por isso, tive que me segurar muito, principalmente nos últimos meses. Quando o Cauê nasceu, perdi um pouco dos meus cento e poucos quilos e cheguei aos 95 kg. Só que não tive leite e, como não amamentei, me senti liberada para comer tudo o que não comi na gravidez. Passei uns três meses nessa farra e cheguei aos 98 kg de novo… Meu marido me deixou em fevereiro de 2012, alegando que não queria mais ser casado, que família não era para ele. Mas eu sabia que era por causa do meu peso. Nos últimos tempos, ele já não me olhava como antes, sabe? Fiquei muito mal, mas o divórcio acabou facilitando bastante meu emagrecimento. Afinal, eu precisava estar bem para cuidar do meu bebê. Para começar, passei a comer menos e melhor. Aos poucos, fui substituindo os alimentos normais pelos integrais e voltei a incluir verduras e legumes no meu cardápio, todos os dias. Também cortei fast-food e comidas gordurosas.

Não fiz academia nem passei fome!

Além disso, passei a tomar o chá de casca de maçã, que tem propriedades emagrecedoras. Para potencializar seu efeito, decidi misturá-lo com chá-verde com ervas, que é termogênico. Comecei a sentir os efeitos em pouco tempo. Em outubro de 2012, após sete meses de reeducação alimentar, eu já tinha perdido 30 kg! E o melhor é que não precisei entrar na academia nem passei fome! Me empolguei tanto com esse negócio de alimentação saudável, que criei até um blog sobre o assunto, o Alimentação Mamãe e Bebê. Por mais contraditório que pareça, hoje agradeço ao meu ex-marido por ter me deixado. Graças a esse chacoalhão, tive forças para emagrecer e deixar aquela vida de sofrimento para trás. Agora sou uma mulher confiante, magra e cheia de saúde para cuidar do meu filho!

Juliana Alves, 32 anos, professora, Florianópolis, SC

Estudo comprova: maçã elimina a gordura!

O consumo regular de chá de casca de maçã traz vários benefícios para o emagrecimento. “As fibras da fruta absorvem água, o que melhora o funcionamento do intestino, e ajudam a digerir os alimentos gordurosos”, explica a nutricionista do Cristina Grandjean, do Spa Igaratá, em Igaratá (SP). Uma pesquisa recente feita por pesquisadores da Nippon Sport Science University, no Japão, atestou que a ingestão moderada de maçã por um período de três semanas promove uma perda de gordura de aproximadamente 20%. “Mas claro que é preciso ter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos regularmente”, conclui Cristina.

Para deixar seu chá de maçã mais potente, a Juliana misturava com chá-verde, erva-cidreira, hortelã e camomila. Confira as propriedades emagrecedoras de cada um:

· Chá de casca de maçã: regula o intestino, digere a gordura e reduz o inchaço;

· Chá-verde: desintoxicante, desincha, acelera o metabolismo e queima gordura;

· Cidreira: desintoxicante e queima gordura;

· Hortelã: calmante, combate a ansiedade;

· Camomila: calmante, combate a ansiedade.

Receita do chá da Juliana

Ingredientes

· Casca de 1 maçã

· 1 saquinho de chá-verde com ervas

Modo de fazer

Ferva a casca de maçã com água, despeje numa xícara e coloque o saquinho de chá-verde com ervas.

Cardápio inserido

O cardápio da Juliana Café da manhã 1 copo de café com leite semidesnatado e gotas de adoçante Dica da nutricionista: O ideal é tomar sem adoçante. Lanche da manhã 1 fruta + 1 xícara de chá de casca de maçã com chá-verde e ervas (camomila, hortelã e cidreira) Almoço 3 colheres (sopa) de arroz ou macarrão integral + 5 colheres (sopa) de legumes, verduras e refogados (couve mineira, brócolis, repolho, agrião) + 1 porção de carne (frango, bovina, peixe), o equivalente a uma mão fechada Dica da nutricionista: Diminua para uma ou, no máximo, duas colheres de arroz ou macarrão integral. Lanche da tarde 1 copo de café com leite semidesnatado e adoçante (às vezes) Dica da nutricionista: O ideal é sempre fazer um lanche da tarde, para não ficar mais de três horas sem comer. Procure optar por uma barra de cereal, queijo branco ou fruta. Jantar O mesmo do almoço. Ceia 1 copo de café com leite

(Cód. Conteúdo: 763966)

*Avaliado pela nutricionista Cristina Grandjean, do Spa Igaratá