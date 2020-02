Ivete Sangalo seca 5 kg com sopas

Para secar mais que Ivete faça a dieta port até 1 mês

Após dar à luz Marcelo (de 1 ano e 8 meses), Ivete Sangalo só queria saber de amamentar. No ano seguinte ao nascimento, tirou do cardápio apenas alimentos ricos em farinha e glúten. Por isso, levou um ano para secar 15 dos 24 kg ganhos na gestação.

Agora, para eliminar os 9 kg restantes, malha quatro vezes por semana e toma uma das sopas elaboradas pelo marido, o nutricionista Daniel Cady, no lugar do jantar.

O resultado? 5 kg a menos! Nesta matéria, as receitas dos caldos que ela toma e um cardápio para turbinar a dieta.



Os caldos que ela toma à noite

ABÓBORA COM CARNE SECA

Ingredientes

· 1 cebola picada

· 4 dentes de alho amassados

· 2 colheres (sopa) de azeite

· 150 ml de caldo de legumes light

· 1 kg de abóbora em cubos

· 1,5 litro de água fervente

· 400 g de carne-seca magra dessalgada, cozida e desfiada

· 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

· Pimenta-do-reino e sal

Preparo

Doure a cebola e o alho no azeite (fogo médio). Junte o caldo de legumes e refogue a abóbora até ficar macia. Adicione água e cozinhe, mexendo de vez em quando, por dez minutos. Ponha os ingredientes restantes e cozinhe por mais cinco minutos.

Rende 5 porções de 350 calorias cada

MANDIOCA COM CARNE

Ingredientes

· 1 kg de mandioca

· 2 dentes de alho amassados

· 1 cebola picada

· 2 colheres (sopa) de azeite

· 400 g de carne (músculo ou acém) em cubos

· 1 folha de couve picada

· 2 colheres (sopa) de cebolinha picada

· Pimenta-do-reino e sal a gosto

Preparo

Cozinhe a mandioca na pressão. Escorra (reserve a água), retire o fio e amasse. Em outra panela, doure o alho e a cebola no azeite e refogue a carne. Adicione a água até cobrir. Tampe a panela e cozinhe, em fogo médio, até ficar macia. Acrescente o restante da água, a couve, a cebolinha, a pimenta, o sal e a mandioca. Deixe ferver por dez minutos.

Rende 5 porções de 440 calorias cada

LEGUMES

Ingredientes

· 1 cebola picada

· 3 dentes de alho amassados

· 2 colheres (sopa) de azeite

· 8 buquês pequenos de brócolis

· Vegetais em cubos (2 cenouras, 2 mandioquinhas, 1 beterraba e 1 chuchu)

· 1 talo de alho-poró em rodelas

· 1 xícara (chá) de vagem picada

· 1 tomate sem pele picado

· 2 colheres (sopa) de salsinha picada

· Pimenta-do-reino e sal a gosto

Preparo

Doure a cebola e o alho no azeite. Acrescente os outros ingredientes e refogue. Cubra com água. Ao ferver, deixe em fogo baixo por 30 minutos.

Rende 3 porções de 320 calorias cada

Cardápio para secar 2 kg na primeira semana

Roseli Ueno, nutricionista, incluiu as sopas de Ivete em um cardápio especial. Assim, você pode perder até 2 kg na primeira semana e mais 1 kg nas semanas seguintes

SEGUNDA-FEIRA

Café da manhã

· 1 fatia de pão de fôrma integral

· 1 colher (sobremesa) de queijo cotage

· 1/2 mamão papaia

· 1 xícara (chá) de leite semidesnatado

Lanche da manhã

· 1 iogurte de frutas

Almoço

· 3 colheres (sopa) de arroz

· 1 filé de frango grelhado

· 1 pires de legumes no vapor (brócolis, couve-flor, cenoura e vagem)

Lanche da tarde

· 1 fatia de melancia

· 1 maçã pequena

Jantar

· 1 prato de sopa de abóbora com carne-seca

TERÇA-FEIRA

Café da manhã

· 3 colheres (sopa) de cereal integral

· 1 copo de leite desnatado

· 1 banana

Lanche da manhã

· 5 damascos secos

Almoço

· 1 batata assada

· 1 filé de salmão grelhado

· Salada de folhas verdes à vontade

Lanche da tarde

· 1 cacho pequeno de uva

· 1 pera

Jantar

· 1 prato de sopa de mandioca com carne

QUARTA-FEIRA

Café da manhã

· 1 pão francês sem miolo

· 1 colher (sobremesa) de requeijão

· 1 copo de suco de laranja

Lanche da manhã

· 1 barra de cereal sem chocolate

Almoço

· Salada de rúcula e tomate à vontade

· 4 almôndegas de carne ao molho de tomate

Lanche da tarde

· 1 fatia de abacaxi

· 1 fatia de melão

Jantar

· 1 prato de sopa de legumes

QUINTA-FEIRA

Café da manhã

· 1 fatia de pão de fôrma integral

· 1 colher (sopa) de queijo cotage

· 1 fatia de melancia

Lanche da manhã

· 1 iogurte desnatado

Almoço

· 3 colheres (sopa) de arroz

· 1 concha de feijão

· 1 bife grelhado

· 2 colheres (sopa) de couve refogada

· Salada de alface e beterraba ralada à vontade

Lanche da tarde

· 1 fatia de manga

Jantar

· 1 prato de sopa de abóbora com carne-seca

SEXTA-FEIRA

Café da manhã

· 1 pão francês sem miolo

· 1 colher (sobremesa) de queijo cotage

· 1 fatia de peito de peru

· 1 fatia de manga

Lanche da manhã

· 1 kiwi

Almoço

· 4 colheres (sopa) de purê de batata

· 1 sobrecoxa de frango ao molho de tomate

· Salada de pepino, alface e agrião à vontade

Lanche da tarde

· 1 fatia de melão

· 1 ameixa

Jantar

· 1 prato de sopa de mandioca com carne

SÁBADO

Café da manhã

· Vitamina com 1 copo de leite semidesnatado, 1 colher (sopa) de aveia, 1/2 banana, 1/4 de maçã e 1/2 mamão

Lanche da manhã

· 2 colheres (sopa) de uvas-passas

Almoço

· 1 prato de macarrão ao molho de tomate

· Salada de alface, chicória e cenoura ralada à vontade

Lanche da tarde

· 1 taça pequena de salada de frutas

Jantar

· 1 prato de sopa de legumes

DOMINGO

Café da manhã

· 1 pão francês

· 1 colher (chá) de manteiga

· 1 laranja

· 1 xícara (café) de café com adoçante

· 1 xícara (chá) de leite semidesnatado

Lanche da manhã

· 1 fatia de queijo branco light

Almoço

· 1 filé de peixe grelhado

· Salada de folhas e tomate à vontade

Lanche da tarde

· 1/2 mamão papaia

· 1 cacho de uvas

Jantar

· 1 prato de sopa de abóbora com carne-seca

Por que esse prato emagrece?

As sopas são ótimas aliadas da dieta, principalmente no inverno. “Feitas com ingredientes pouco calóricos, elas promovem a saciedade”, explica Roseli. Para quem quer emagrecer, é ótimo! Afinal, nosso organismo sente mais fome em dias frios, já que precisamos de energia em dobro para manter a temperatura corporal.

Além de apostar nos caldos para secar, vale investir em outras duas medidas: comer a cada três horas para acelerar o metabolismo e a queima de gordura; beber 1,5 litro de água ao longo do dia para evitar o inchaço causado pela retenção de líquidos.