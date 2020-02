Flavia Sampaio revela como mantém a forma durante a gravidez

Mesmo grávida, Flavia não dispensa a malhação

Foto: Reprodução Instagram / AgNews

Grávida e em ótima forma: duas características que parecem não combinar, mas que se complementam quando se trata de Flavia Sampaio. A empresária, que espera o terceiro herdeiro de Eike Batista, virou musa fitness no Instagram e exemplo de que hábitos saudáveis, em qualquer fase da vida, são capazes de transformar – para melhor! – o corpo de qualquer mulher. “Admiro pessoas determinadas que não inventam desculpas, como falta de tempo, e que têm no seu way of life hábitos saudáveis. O mais importante, na minha concepção, é o cuidado com a saúde, o corpo bonito vem como consequência”, conta.

Treinos funcionais e lutas fazem parte da rotina de exercícios da empresária

Foto: Reprodução Instagram

Acordar cedo para fazer exercícios e inserir apenas bons alimentos ao cardápio é um costume antigo de Flavia. “Acredito que a minha formação em balé clássico (ela começou a danças aos 3 anos de idade) ajudou na manutenção da disciplina e dos hábitos que tenho. Por isso, minha rotina hoje não é de dificuldade, mas de prazeres saudávei””, justifica.

Treinos funcionais e exercícios aeróbicos para manter a forma

Foto: Reprodução Instagram

Rotina regrada

“Antes da gravidez, eu acordava às 6 horas da manhã e treinava quase todos os dias com meu personal, em ritmo sério e treinos mais pesado”, revela. Muay thai, corrida, natação, yoga e musculação se intercalavam ao longo da semana. Não à toa, manter a forma durante a gravidez (Flavia está no oitavo mês de gestação) tem sido fácil. Mas claro que algumas adaptações precisaram ser feitas: “Parei com o muay thai e com a corrida, que foi substituída pela caminhada. As demais atividades eu mantive”. As fotos do instagram comprovam!

A musculação também não pode faltar

Foto: Reprodução Instagram

Além desses ajustes, respeitar os limites dos corpo se tornou fundamental. Quando não está bem disposta, o treino fica de lado e entram em cena exercícios de respiração e relaxamento. “O bem-estar deve ser a principal preocupação durante essa fase”, esclarece. Para ela, ao longo da gestação, não deve haver uma obrigação em malhar, mas sim uma preocupação em garantir o prazer.

Suco verde para desintoxicar o organismo pela manhã

Foto: Reprodução Instagram

Saúde no prato

Como complemento dos exercícios tem ainda a alimentação correta: “Como de 3 em 3 horas e opto sempre por alimentos saudáveis, além de carregar na bolsa opções de lanchinhos, como barrinhas e frutas”. O suco verde desintoxicante é também um grande aliado (receita acima) e é consumido principalmente pela manhã. Mas como ninguém é de ferro, uma escorregada ou outra é permitida. “Deixo para sair da linha nos finais de semana ou, quando quero comer alguma besteira, um pedaço pequeno me satisfaz. Não preciso comer o pacote inteiro”, confessa.

Mas para evitar cair em muitas tentações, Flavia tem seus truques: “A grande dica é nunca sair de casa com fome. Isso aprendi com a minha mãe desde cedo. Mesmo indo a alguma festa ou jantar, opto por fazer a minha refeição antes. Até porque, se eu tiver com fome, vou comer o que tiver pela frente. Acredite se quiser”.

Caminhadas na praia substituíram as corridas durante a gestação

Foto: AgNews

Conselho de musa

Com o corpo invejável que esbanja nas fotos e nos calçadões das praias cariocas, Flavia não deixa dúvidas de que sua rotina dá bons resultados. Portanto, àquelas que desejam engravidar, mas temem os quilinhos a mais, ela deixa um conselho: “O cuidado com o peso deve ser atrelado ao seu cuidado com a saúde. Esse, sim, deve ser o foco. Portanto, se você já for uma pessoa saudável antes de engravidar, provavelmente terá uma gestação tranquila e sem ganhos excessivos de peso. Caso contrário, prefira começar logo a mudança de hábitos para, quando estiver grávida, não ter que se adaptar a suas novas formas e à nova rotina de alimentação e exercícios”.