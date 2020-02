Farinha de soja preta ajuda a emagrecer 4 kg por mês

Inclua a farinha de soja preta no prato e prepare-se para perder peso e ganhar saúde

A farinha de soja preta é a novidade do momento para quem quer eliminar as gordurinhas a mais. Mas esse não é o único benefício que ela traz para o seu corpo.

Rica em proteínas e outros nutrientes, a farinha combate o envelhecimento, estabiliza os níveis de colesterol, previne doenças cardíacas e diminui os sintomas da TPM e da menopausa.

“Ela ajuda a emagrecer por causa da antocianina, uma substância presente na casca da soja que atua nas células responsáveis por armazenar a gordura no corpo”, explica a nutricionista Natália Dourado.

Segundo a nutróloga Daniela Hueb, o consumo desse alimento faz com que o corpo absorva metade da gordura dos alimentos. “A proteína faz com que os receptores do fígado atraiam a gordura, e as isoflavonas combatem a formação das placas de gordura”, afirma.

Benefícios no prato

Para obter os benefícios, acrescente a farinha de soja preta a sucos, bolos, sopas ou sobre frutas picadas. Só não vale trocar uma refeição pelo complemento. “Não é só a farinha que contribui para a perda de peso. Ela é complemento de uma dieta e hábitos saudáveis”, diz Natália. Veja como eliminar até 4 quilos em um mês.

Onde encontrar a farinha?

Você pode encontrá-la em lojas de produtos naturais. O preço médio fica em torno de R$ 8* (pote com 250 g). Quem tem insuficiência renal deve evitá-la.

*preço pesquisado em janeiro/2011