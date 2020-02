Ela eliminou 38 kg com o chá de gelatina!

Lilian Ranieri, 39 anos, auxiliar administrativa, Tupã, SP.

Foto: Cintia Sanchez

Minha vida virou de ponta-cabeça em julho de 2003. Estava na segunda gravidez, no quarto mês de gestação, quando tive um sangramento. Passei 20 dias em repouso absoluto, mas não teve jeito: perdi o meu anjinho. Só me restava chorar.

Os três meses que se seguiram foram de luto. E, quando eu estava começando a me sentir forte, Deus levou meu pai. Foi um baque, mas não podia me abater. Tinha que cuidar da minha mãe e das minhas irmãs mais novas. Só que, ao mesmo tempo, precisava cuidar da minha casa, do meu marido e da minha filhinha Isabella, que tinha só 2 anos na época. E eu ainda trabalhava fora! Na missão de mulher superpoderosa, cuidei de todos, menos de mim.

Meu marido não me elogiava mais…

Só queria ver minha família bem. E mesmo não transparecendo, eu sentia um vazio enorme, um aperto no coração. Aí comecei a descontar minhas angústias na comida. A vida já tinha sido dura demais e eu merecia relaxar: devorava pizza às segunda-feiras, lanches gigantescos na terça… tudo acompanhado de refrigerante, batata frita e sobremesa!

Comia muita besteira a qualquer dia e hora que tivesse vontade. A regra era não ter regra! Em nove anos, acumulei 34 kg!

Percebia que estava engordando pelas minhas roupas: cheguei a comprar uma calça manequim 50! Para fugir do olhar de reprovação das vendedoras, eu aproveitava uma comodidade da minha cidade do interior de pedir roupa para provar em casa. Se não servisse, eu devolvia a peça.

Outra reprovação vinha do olhar do meu marido, que casou comigo quando eu estava magrinha. “Temos que começar uma dieta!”, dizia ele em suas indiretas. É que meu amor também estava um pouco acima do peso, mas nada comparado a mim! O que me machucava mesmo era que ele não me elogiava mais…

Queria ser um orgulho para minha filha!

Tentei fazer dieta, mas não conseguia levar adiante. O mesmo acontecia com as caminhadas, pois me faltava motivação. Até que no começo deste ano, conversando com a minha filha, tive um clique. Ela me contou que já estava sonhando com sua festa de 15 anos, que será em 2015. “Minha menina vai odiar ter essa mãe enorme recebendo as amigas nesse dia tão especial”, pensei durante o papo! O medo de envergonhar a Isabella foi o incentivo que eu precisava para ganhar determinação!

Em fevereiro, já procurei uma nutricionista. E minha vida nunca mais foi a mesma! Cortei refrigerante, fritura, doces, gorduras e reduzi os carboidratos. Apostei em carnes magras, ovo cozido e bastante salada! Naquele mesmo dia, me matriculei na academia e fiz uma aula de bicicleta bem puxada. Meu condicionamento físico foi ficando cada vez melhor.

Agora anote o nome do parceiro que fez toda a diferença na minha dieta: o chá de gelatina elaborado pela minha nutricionista! É uma mistura de infusão de erva natural com o pó de gelatina. Tomo 2 litros da bebida bem geladinha ao longo do dia. Santo aliado para detonar a ansiedade e a flacidez, viu? E ainda é bem baratinho!

Durante várias semanas, na consulta com a nutricionista, só subi na balança de costas. Somente após sete meses, respirei fundo e enfrentei os ponteiros de frente: eu tinha perdido 38 kg! Vou ser uma mãe linda na festa da minha filha!

Recuperei a alegria de viver e ganhei um corpão

Com meu manequim 38, o maridão voltou a me elogiar e até sente ciúme de mim. Quando ele falta na academia, por exemplo, me pede para não ir também. É ruim, hein?! Eu vou sim! Aprendi a pensar mais em mim! E dou até conselhos para meninas gordinhas que desabafam suas tristezas comigo.

Conto que o desânimo na dieta aparece, mas o objetivo de emagrecer precisa ser mais forte! E sinto que chegou a hora de corrigir um obstáculo do passado: reencontrar minhas amigas da faculdade. Passei um tempão fugindo desses encontros porque tinha vergonha do meu corpo. Elas nem sabem disso, mas espero que me entendam ao ler essa história!

No dia em que fiz estas fotos, completavam-se dez anos da morte do meu pai. Chorei de saudade e de emoção. Tenho certeza de que ele sentiria muito orgulho da minha superação!

} br.clear{clear:both} O cardápio da Lilian Café da manhã 200 ml de chá termogênico com 1 colher (chá) de canela em pó + gengibre a gosto + 2 sachês de chá de erva-doce. Lanche da manhã 3 castanhas-do-pará ou 1 laranja com bagaço ou 200 ml de iogurte light ou desnatado de frutas. Dica da nutricionista: Alternativas 200 ml de suco de acerola ou 4 nozes ou 250 ml de coalhada desnatada. Almoço 2 conchas (médias) de caldo de brócolis ou salada de folhas à vontade + 1 porção de legumes ou 1 colher (de servir) de couve-manteiga. Lanche da tarde 1 fruta polvilhada com canela em pó. Dica da nutricionista: Prefira banana, mamão, abacaxi e maçã, que são frutas encontradas com facilidade e combinam com a canela, que é um excelente termogênico. Jantar 200 ml de chá termogênico com 1 colher (chá) de canela em pó + gengibre a gosto + 2 sachês de chá de erva-doce ou salada de folhas à vontade + 1 porção de vegetais ou 1 colher (de servir) de couve-manteiga. Ceia 1 xícara de chá de leite desnatado ou de soja ou 2 fatias finas de queijo minas. Dica da nutricionista: A soja é opção para os intolerantes à lactose. Se optar pelo chá no jantar, invista no queijo na ceia. (Cód. Conteúdo: 762174)

Veja como fazer o seu chá de gelatina