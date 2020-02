Dieta da farinha de semente de abóbora

Inclua farinha de semente de abóbora no cardápio e seque alguns quilinhos extras

O cardápio da dieta

Café da manhã

· 200 ml de café preto adoçado com açúcar mascavo

· 2 fatias de pão integral com geleia ou Polenguinho®

· 1 fatia de queijo branco

· 1 fruta (maçã, banana ou mamão) com aveia

Dica da nutricionista: Use adoçante no lugar do açúcar mascavo, que tem a mesma quantidade de calorias do branco.

Lanche da manhã

· 1 fruta ou 1 copo (200 ml) de suco natural

· 1 colher (sopa) de farinha de semente de abóbora torrada

Almoço

· 3 colheres (sopa) de arroz

· 1 concha de feijão (lentilha ou grão de bico)

· 1 porção de carne cozida (filé, frango, peixe)

· 1 xícara de abobrinha cozida

· Salada de folhas variadas, palmito, cenoura ralada com 1 colher (sopa) de farinha de semente de abóbora

Dica da nutricionista: Prefira arroz integral ou parboilizado, que têm maior quantidade de fibras e melhoram o trânsito intestinal.

Lanche da tarde

· 1 copo (200 ml) de suco natural com 1 colher (sopa) de farinha de semente de abóbora torrada

· Bolacha integral com um mix de castanhas

Jantar

· Salada de folhas variadas (alface, rúcula, agrião)

· 1 filé grelhado de frango

Dica da nutricionista: Restrinja o consumo a três bolachas por dia. À noite, invista em chás que ajudam na digestão, como os de erva-doce, camomila e erva-cidreira.

