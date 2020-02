Conheça receitas de sucesso para evitar o aparecimento das aftas

Receitas fáceis podem evitar o aparecimendo das aftas

Foto: Getty Images

A afta, doença não contagiosa que aparece na bochecha, na língua ou na gengiva, afeta cerca de 20% da população mundial de forma recorrente, segundo o médico Sergio Szachnowicz, um dos autores do livro Tratado de Gastroenterologia, publicado pela Federação Brasileira de Gastroenterologia. E as mulheres são duas vezes mais atingidas que os homens, provavelmente por causa das alterações hormonais próprias do ciclo menstrual. “Um ou dois dias antes do surgimento da lesão pode-se sentir formigamento, ardência ou vermelhidão no local. O quadro doloroso dura três ou quatro dias e a cicatrização acontece em duas semanas”, diz o gastroenterologista Felipe Paludo Salles (SC). Os especialistas acreditam que 50% das aftas surgem com a baixa imunidade provocada pelo stress emocional. “Mas alimentos condimentados, ferimentos na boca, falta de nutrientes, alergias, doenças autoimunes e reações a determinados remédios também levam à afta”, explica Felipe. Evite o surgimento da afta com estas opções poderosas para aumentar a imunidade,sugeridas pela nutricionista Rita de Cássia Leite Novais, da Consultoria Alimentar (SP).

PANQUECA DE IOGURTE

Rendimento: 8 porções

Calorias por porção: 60 (com recheio de espinafre)

Ingredientes

1 ovo

150 ml de iogurte natural

150 ml de leite

1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento

1 pitada de sal

Óleo para fritar

Preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Coloque um fio de óleo na frigideira, despeje a massa e, quando ela começar a dourar, vire-a do outro lado. Sugestão: sirva com recheio de espinafre, carne ou queijo.

VITAMINA DE COUVE

Rendimento: 1 copo

Calorias: 180

Ingredientes

1 folha decouve-manteiga

200 ml de leite

Mel a gosto

Preparo

Bata os ingredientes no liquidificador e beba em seguida. Se quiser, acrescente pedras de gelo.