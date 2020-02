Comprovado: ovo ajuda a emagrecer

Doze ovos custam, em média, R$ 3,50.

Então, você gastará apenas R$ 0,29 por

dia ao fazer a dieta!

Foto: Getty Images

O ovo não é mais um inimigo da saúde! Estudo da Universidade de Louisiana (EUA) comprovou: o alimento, quando ingerido no café da manhã, ajuda – e muito! – na perda de peso. Com a orientação da nutricionista Edina Sakamoto, mostramos todos os benefícios dessa delícia e ainda apresentamos um cardápio que fará você secar 2 kg sem sofrer!

O ovo emagrece, sim!

O estudo foi feito pelo Departamento de Obesidade da Universidade de Louisiana (EUA) com 152 pacientes, homens e mulheres. Uma parte consumiu ovo no café da manhã; a outra, pão. Em dois meses, o grupo que comeu ovo perdeu 65% a mais de peso e teve 34% a mais de redução de cintura em comparação com o outro.

Isso porque o alimento contém aminoácidos essenciais, provocando uma digestão mais lenta – o que nos sacia e segura a fome por mais tempo, fazendo nosso corpo queimar as gordurinhas, principalmente as da barriga.

Combate a flacidez

Toda mulher quer ter um corpo durinho, certo? Pois o ovo contém propriedades que ajudam a emagrecer e, ao mesmo tempo, evitam um grande inimigo da beleza: a flacidez! O alimento – principalmente a clara – possui um aminoácido chamado leucina. Essa substância é muito usada por esportistas justamente por reduzir a perda de massa magra. Ou seja: faz com que a pessoa perca apenas gordura!

Além disso, o ovo é riquíssimo em proteínas, que colaboram para o ganho de massa muscular – ação turbinada por atividade física regular.

Tem poucas calorias

Você sabia que o ovo é um alimento pouco calórico? É isso mesmo! Você pode comê-lo sem culpa, já que os tipos cozido e pochê têm apenas 89 calorias cada (menos que uma manga!). Já o mexido contém 134, pois leva uma colher (chá) de óleo vegetal. Só evite o frito, que tem cerca de 178 calorias.

Deixa a pele mais bonita

A gema tem vários nutrientes que atrasam o aparecimento de rugas

Foto: Getty Images

A gema também pode ter um efeito incrível na sua pele! Isso porque tem vários nutrientes antioxidantes, como as vitaminas A, B, D, E, K, além dos minerais zinco, ferro e selênio. Essas substâncias combatem o envelhecimento (atrasando, assim, o aparecimento de rugas) e ainda melhoram a memória.

Dá sensação de saciedade

Por ser fonte de proteína, o ovo leva tempo para ser digerido – e isso faz com que nossa fome demore a aparecer. E mais: a gema tem gorduras do bem, como a monoinsaturada e o ômega 3, que controlam os picos de açúcar no sangue.

Dá bom humor

O aminoácido triptofano contido no ovo é essencial para a produção de serotonina, neurotransmissor responsável pela felicidade. Além disso, uma pesquisa publicada no Journal of Nutrition constatou que a delícia tem o poder de aliviar os níveis de ansiedade.

E o colesterol?

Está comprovado: comer ovo não tem influência na taxa de colesterol. “Ele apresenta grande quantidade de ácidos graxos mono e poli-insaturados que auxiliam no controle do colesterol, além do aminoácido colina, que atua na redução dos níveis dele”, explica a nutricionista Edina Sakamoto.