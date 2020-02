Caralluma: conheça a substância natural que emagrece rápido

Emagreça a jato e sem passar fome

Foto: Getty Images

Quem vive de dieta e passa sufoco todo mês – pois há horas em que só um chocolate nos desestressa – tem tudo para virar fã da Caralluma fimbriatta. Extraída de um cacto indiano, a substância vem sendo apontada como um dos produtos naturais mais eficazes para emagrecer, capaz de fazer você comer menos, queimar gordura e reduzir a barriga. O melhor: até mesmo sem dieta, ela seca 4 kg em um mês – e sem o efeito rebote dos remédios tradicionais, que trazem os quilos perdidos de volta.

Entenda como funciona

O extrato de caraluma aumenta a sensação de saciedade, ampliando em até 30% a satisfação – o que significa 1/3 a menos de comida no prato! “Rica em glicosídeos, substâncias com poder de saciação mil vezes maior que o açúcar, ela tapeia o mecanismo da fome no hipotálamo, área do cérebro que regula o apetite”, diz o endocrinologista Tércio da Rocha.

Mais: os glicosídeos bloqueiam a ação da enzima citrato liase, essencial para a formação dos estoques de gordura. Sem poder guardá-la, o organismo a disponibiliza para ser queimada. E o primeiro lugar onde o corpo busca energia é no excesso da barriga.

Vale lembrar: você precisa da receita de um médico para mandar manipular a caraluma. Sem dieta, a perda média é de até 4 kg; com cardápio restritivo, será ainda maior.

Onde encontrar

O extrato de Caralluma fimbriata é manipulado e para conseguí-lo é necessário ir a um endocrinologista e pedir a receita, requisito básico para as farmácias poderem manipulá-la.

É importante saber ainda que alguns sites comercializam cápsulas prontas, mas os médicos alertam que elas não são seguras.

Fazer jujubas com o extrato pode ser uma ótima opção de consumo

Foto: Getty Images

Forma de consumir

As doses indicadas costumam ser de 200 mg de extrato de caraluma. O ideal é tomar uma dose meia hora antes de cada refeição e antes de malhar (ou seja, três ou quatro por dia), com dois copos de água gelada cada. “Para deixar a água na temperatura do corpo, o organismo consome 30 calorias por copo, favorecendo a queima de energia”, diz Tércio da Rocha.

Quer tomar de que jeito?

A farmacêutica Marcela Lima explica as diferentes formas de manipulação da caraluma para você escolher

Jujuba

Com aspecto gelatinoso, tem menor volume do extrado de caraluma. O que significa ter de chupar duas jujubas em vez de uma só, num total de seis ou oito por dia. Que sacrifício, né?

Chocolate

É possível incorporar o ativo de caraluma à uma massa de cacau, preparada em laboratório. Suporta maior quantidade de extrato e pode vir em forma de bombom (três ou quatro ao dia).

Cápsulas

Permitem que a caraluma seja manipulada com outras substâncias (como chá-verde). Assim, comportam até 500 mg por pílula – sendo 200 mg de caraluma. Dose total: três ou quatro pílulas por dia.