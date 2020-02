Arroz emagrece até 4 kg em 10 dias!

O arroz deve ser sempre integral.

Considere como medida a colher de sopa

Santo grão

Acredite: além de emagrecer, o arroz traz diversas vantagens para o corpo. Quem diz isso é a terapeuta ortomolecular Heloísa Bernardes, autora do livro A Dieta do Arroz (Ed. JBC, R$ 39). Conheça algumas dessas ações benéficas abaixo.

Equilibrado



Por ser um dos únicos alimentos a conter medidas balanceadas de sódio e potássio, o arroz é um aliado na eliminação de líquidos do organismo, o que acelera o processo de emagrecimento. Ao retirar esse excesso de água, ainda movimenta o sistema linfático do corpo, ajudando a filtrar o sangue e a expulsar substâncias tóxicas, como o monóxido de carbono e agrotóxicos.

Mantém o intestino em dia

Rico em fibras, o alimento “limpa” o trato digestivo, eliminando as gorduras e facilitando no bom funcionamento do intestino. Outra vantagem: ao contrário de outros cereais, todos os tipos de arroz (exceto o refinado) têm grande concentração de proteínas, nutrientes essenciais para o desenvolvimento do corpo.