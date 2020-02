A dieta da atriz Caroline Figueiredo

Caroline Figueiredo emagreceu 14 kg com reeducação alimentar

Foto: João Miguel Júnior / Zé Paulo Cardeal / Divulgação REDE GLOBO

Depois de três anos vivendo a Domingas de Malhação, Carolinie Figueiredo está ansiosa para ver a reação do público diante de Maria Eduarda, a Madu, sua personagem no remake de Ti-ti-ti, próxima trama Global das 7.

A grande novidade é que a atriz, de 20 anos, emagreceu 14 kg em oito meses com reeducação alimentar e muita malhação. “Nunca tinha feito uma mudança tão radical. O melhor de tudo foi que aprendi a viver bem comigo mesma. Estou madura agora”, disse.

A seguir, a bela conta como foi sua transformação:

Foi difícil emagrecer?

Foi um processo, mudei minha rotina de vida. Quando estava em Malhação, cheguei a pesar 78 kg. Agora estou com 64 kg, então, acho que já perdi bastante.

Você seguiu alguma dieta?

Aprendi a controlar a alimentação, a ansiedade, e a me exercitar. Não adianta brigar com a balança. Percebi que para emagrecer, a luta tinha que ser com a ansiedade e com a compulsão. Curei meus problemas emocionais fazendo reiki (processo de energização com as mãos), acupuntura, tomei florais e me tornei menos ansiosa.

Que tipo de exercícios fez?

Malhei de quatro a cinco vezes por semana, durante oito meses. Fazia 30 minutos de exercícios aeróbicos como esteira, transport ou bicicleta. Depois, partia para a musculação, principalmente para os membros inferiores, onde se concentrava mais gordura. Mas deixei a academia porque enjoei.

E atualmente, como mantém a forma?

Estou fazendo muay thai, uma luta que me dá um retorno bem legal. Também caminho e corro todos os dias na parte da manhã com meu namorado, o Gustavo Coelho. Aliás, ele é vegetariano e tem me ajudando bastante na mudança alimentar. Estamos juntos neste projeto (risos).

E como é sua alimentação agora?

Eu evito, ao máximo, carboidratos à noite e cortei também a carne vermelha. Isso melhorou minha digestão. Além disso, acho que me tornei mais consciente e passei a comer menos.

Está fazendo sacrifícios?

Não sou neurótica, continuo comendo uma sobremesa gostosa quando tenho vontade, mas diminuí a quantidade. O que conta é que parei de comer quando fico ansiosa.

Confira o cardápio “magrinho” da atriz

Café da manhã

– 1 fatia de pão de forma integral com requeijão light

– 1 frasco de Yakult ou 1 copo de leite de soja

Almoço

– 1 porção de arroz integral

– 1 porção de lentilha ou feijão

– 1 pedaço de peixe ou 1 omelete

Lanche da tarde

– 1 fatia de pão integral com requeijão light

– 1 copo de suco de frutas

Jantar

– Normalmente repete o cardápio do almoço, mas em menor quantidade.