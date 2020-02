A dieta certa para cada fase da vida

Cada fase da vida da mulher pede uma dieta especial

Foto: Dreamstime

Cada fase da vida da mulher precisa de uma dieta específica. No início da vida adulta, por exemplo, o corpo feminino sofre transformações físicas e hormonais. No entanto, a principal alteração hormonal ocorre na menopausa, por volta de 48, 50 anos. “Essa fase é caracterizada pela falência ovariana. Os ovários deixam de produzir os hormônios que controlam a menstruação”, diz o ginecologista Edilson Ogeda, do Hospital Samaritano (SP).

Como cada período da vida interfere diretamente no seu jeito de emagrecer, pedimos à nutricionista Ana Paula Mendonça para elaborar cardápios para três fases principais da vida, de acordo com suas necessidades. A especialista garante: com eles, é possível perder até 4 kg em 1 mês. Comece a sua dieta hoje mesmo!

1ª fase: 30 a 40 anos

· É o período em que o corpo já amadureceu e começa a sofrer alterações hormonais.

· Nessa fase, o organismo reduz a produção de colágeno, favorecendo a flacidez e aumentando a dificuldade de redução do peso.

· O cálcio deve ser introduzido à alimentação, já que é importante na manutenção da massa óssea.

· O consumo de proteínas e vitamina C deve ser maior nessa época.

· O momento é de mais estresse, afinal, é a fase em que a mulher está em seu pico profissional. Para combater isso é ideal consumir chá verde, abacate e frutas vermelhas ou roxas.

CARDÁPIO

Café da manhã

· 1 fatia de pão integral

· 2 fatias de peito de peru defumado

· 1 copo de suco de couve com abacaxi

Lanche da manhã

· 1 xíc. de chá verde

· 2 col. (sopa) de abacate

Almoço

· 1 pires de salada de folhas escuras com 1 palmito grande fatiado

· 1 bife grelhado

· 2 col. (sopa) de purê de abóbora

· 3 col. (sopa) de arroz integral

· ½ concha de feijão-preto

Lanche da tarde

· 1 copo de suco de uva com 1 col. (sopa) de colágeno hidrolisado

· 3 castanhas-do-pará

Jantar

· Sopa de abóbora com agrião e frango desfiado

Ceia

· 1 xíc. de chá branco batido com 1 polpa de morango

2ª fase: 40 a 50 anos

· Essa é a fase em que o corpo começa a se preparar para a menopausa (que será caracterizada por atrasos menstruais, ondas de calor, secura vaginal e até dor durante a relação sexual).

· A reposição hormonal regula os hormônios femininos (estrogênio e progesterona). É indicada quando já existem sintomas típicos da menopausa.

· Com o metabolismo cada vez mais lento, o consumo de proteínas deve aumentar.

· Nessa época, a mulher sofre com oscilações de humor e deve consumirmais alimentos ricos em triptofano, que elevam o hormônio do bem-estar.

CARDÁPIO

Café da manhã

· 2 torradas integrais com 1 fatia de queijo minas

· 1 xíc. de chá verde

Lanche da manhã

· 25 g de chocolate amargo com mais de 70% de cacau

Almoço

· Salada verde à vontade com cenoura ralada e passas

· 1 ½ pegador de macarrão integral

· 3 col. (sopa) de carne moída com molho de tomate

Lanche da tarde

· 1 xíc. de chá verde

· 1 fatia de queijo minas

Jantar

· Salada de grão-de-bico com pimentão vermelho e amarelo

· 1 filé de peixe assado

· 3 col. (sopa) de legumes no vapor (abobrinha/cenoura)

Ceia

· 1 banana assada com canela

3ª fase: acima de 50 anos

· Os cuidados nessa idade são praticamente os mesmos que os da fase anterior, por causa das mudanças hormonais que ocorrem na menopausa.

· Nesse período, a mulher deve consumir mais cálcio e vitamina D, para prevenir osteoporose.

· Devem ser prioridade na alimentação os alimentos ricos em proteínas, como queijos magros, carnes magras e iogurtes, que ajudam a aumentar a massa muscular.

· Comer gema de ovo e fígado bovino ajuda a melhorar a memória.

CARDÁPIO

Café da manhã

· Shake à base de soja: 1 copo de leite de soja light sem sabor, batido com 1 banana + 1 col. (sobremesa) de farinha de linhaça dourada + 2 col. (sopa) de quinoa ou aveia em flocos

Lanche da manhã

· 1 taça de salada de frutas pequena

Almoço

· Salada de folhas verdes à vontade

· Beterraba e rabanete em tiras temperado com azeite e vinagre de maçã

· 1 pegador de arroz integral com lentilha

· 1 filé de salmão grelhado

Lanche da tarde

· 1 iogurte de soja com 1 col. (sopa) de aveia em flocos

Jantar

· Salada de rúcula com cebola e pepino e 1 fatia de pão integral torrado e cortado em cubos (croûtons)

· Omelete de claras (3 claras + 1 gema) com frango desfiado e espinafre

Ceia

· 1 tangerina