8 quartos de casal com paredes coloridas para soltar a criatividade

Quem disse que o quarto precisa ser branco, bege ou em qualquer outra cor neutra? Ninguém! Mas é verdade que os tons clarinhos reinam nos dormitórios por aí. Para quem deseja mudar essa história, listamos oito quartos com paredes coloridas para inspirar e copiar já. Aposte!

Neste quarto de 9m², a moradora pediu por um estilo clássico e a presença do azul. Para atender à demanda, as arquitetas do Studio Dyo optaram pela cor na parede da cabeceira, que ganhou também um painel laqueado e pintado no mesmo matiz, e deixaram as demais em tom neutro. Os quadros, de autoria da cliente, harmonizam com a paleta.

A suíte máster deste projeto assinado pelo escritório de arquitetura Studio92 recebeu uma paleta de cores diversificada e muito interessante. As paredes foram revestidas com cimento queimado verde, e o teto é rosa. Já o mobiliário é composto por MDF de freijó e Formica azul-escuro.

Os moradores desse apartamento adoram imagens que remetem à natureza. Então, a arquiteta Marina Carvalho, à frente do escritório que leva seu nome, optou pelo papel de parede das artistas Adriana e Carlota para transformar o quarto do casal.

O verde-oliva foi a escolha para o painel ripado desta suíte assinada pela arquiteta Si Saccab. A mesa de cabeceira, no mesmo tom, ganhou luminária suspensa na parede para liberar espaço no móvel. Também chama atenção a cabeceira xadrez, com tecido Entreposto, e que cria um jogo interessante de texturas. Curtiu?

Este quarto de casal, assinado pelo Apartamento 203, recebeu a cor Babosa, da Suvinil, na parede de cabeceira. O tom de verde harmonizou com os detalhes presentes em madeira, e com as demais nuances terrosas que fazem parte do cômodo.

Impossível não reparar no rodateto deste quarto. Assinado pelo Ori Interiores, o ambiente combina as cores Capim Seco e Meia-luz, da Suvinil. O tom de verde também emoldura o rodapé e o batente da janela. Já a cabeceira segue em uma nuance rosada, trazendo uma sensação de continuidade.

O quarto da criadora de conteúdo Ilana Harkavy exala vivacidade. Em tons de rosa e azul marcantes, o cantinho manteve-se aconchegante e convidativo. Uma boa ideia de como ter uma suíte monocromática.

Neste projeto, os tons de verde extrapolam as paredes graças à presença marcante de natureza. Com uma paleta de cores diversificada, o ambiente exala a estética boho e cria um quarto alegre e marcante.