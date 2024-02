14 quartos com estilo escandinavo para se inspirar

Para quem gosta de uma decoração mais clean, quartos com estilo escandinavo são uma ótima inspiração. Mas você sabe a diferença entre estilo escandinavo e minimalista?

São os elementos que compõem os ambientes marcadamente limpos e com bons espaços de circulação. Na decoração inspirada nos países nórdicos, a presença de plantas, da madeira e, é claro, de uma paleta de cores aconchegante é indispensável. Enquanto no minimalismo é possível transitar mais à vontade nas cores e nos revestimentos.

Se você curte o estilo, não deixe de olhar nossa seleção de salas escandinavas. E abaixo, confira uma curadoria especial de quartos com esse estilo tão elegante!

Como decorar o quarto com o estilo escandinavo

A arquiteta Si Saccab criou uma atmosfera tranquila com materiais em tons claros, característica do estilo escandinavo. Para complementar, o paisagismo trouxe um toque verde por meio do jardim vertical e vasos de planta criando um canto aconchegante e relaxante para ler um livro ou simplesmente apreciar a vista.

Um quarto aconchegante e clean foi o pedido dos moradores ao arquiteto Alexandre Dal Fabbro. Para tanto, o profissional apostou na materialidade com o piso de madeira, tecidos em linho natural e tons neutros. O resultado não poderia ser mais escandinavo!

No ambiente projetado pelo arquiteto Nildo José, a cama baixa, modelo extra soft da Gervasoni, tem um desenho com bastante personalidade. Atrás dela, o painel de marcenaria foi desenhado pelo escritório com réguas desencontradas e painel em laca fosca. Um toque de cor, mas sem perder a inspiração nórdica da vista!

Os gradientes de branco são o pano de fundo para escolhas como a delicada mesinha lateral, o recamier de palhinha nos pés da cama, o amadeirado da poltrona, a luminária de piso para o cantinho de leitura e a fibra natural do tapete, pendente e arandelas. Projeto assinado pela arquiteta Rosângela Pena.

Desde a entrega do apartamento pela construtora, o casal de jovens moradores procurava por soluções leves que trouxessem sua identidade e frescor ao novo lar. No dormitório do casal, o Estúdio Minke apostou na combinação da estética minimalista à madeira clara para trazer conforto e amplitude. Resultado, é claro, quarto com estilo escandinavo.

Assinado pelo Estúdio Pluri, este quarto de bebê foi pensado para ser um ambiente calmo, suave e neutro. O berço de madeira traz uma alusão ao clássico, porém revistado e alegre, permitiu a adição sutil de cor nas paredes. Um móbile em crochê sobre o berço adiciona delicadeza lúdica, enquanto o design atemporal e escandinavo proporciona uma atmosfera leve, criando um ambiente perfeito para os primeiros momentos de vida.

Nesse quarto de casal de estilo escandinavo, o Studio Huma investiu na marcenaria sob medida com design e execução Grecco. O móvel com TV embutida em painel foi projetado para manter o aparelho invisível e o espaço clean.

Para trazer nova textura para a parede branca do quarto, o Ateliê Concreto aplicou o revestimento brick, da Passeio, acima da cabeceira de madeira com tela sextavada. A cama Link, da Franccino, complementa a composição de texturas. As arandelas de leitura são da Reka.

Paredes brancas, cortinas de linho branco, madeiras claras no piso e nos móveis para trazer sensação de paz e tranquilidade. É assim o quarto assinado por Gabriella Machado. No espaço, há objetos de decoração de autoria de artesãos brasileiros.

No projeto do escritório MAB3, o destaque fica por conta da marcenaria onde foram encaixadas a cama e o banco, também sob medida. O papel de parede foi personalizado para o ambiente escandinavo.

No quarto de casal assinado pelo escritório Figueiredo Fischer, o painel ripado na cabeceira é protagonista. O ambiente também conta com um espaço de trabalho solicitado pelo cliente.

A suíte máster com marcenaria inteligente, amplia os espaços de armazenamento do ambiente, mas sem pesar. O resultado é um ambiente atemporal e com ares escandinavos. Projetos assinado pelo escritório Kobbi Cimerman.

Concebido por Érica Salguero, o ambiente se revela um autêntico santuário de tranquilidade, que incorpora o closet da linha Wire da Ornare. A atmosfera aconchegante criada através da escolha cuidadosa de tons neutros, proporciona uma sensação acolhedora e relaxante, equilíbrio perfeito entre a simplicidade escandinava e a modernidade.

As arquitetas Amanda Castro e Giovana Giosa, do escritório Studio AG, pautaram a escolha dos revestimentos da suíte em contrastar de forma suave as paredes brancas com elementos naturais como madeira, concreto e palha, que remetem ao estilo escandinavo. Essa alusão aparece nas cores e texturas do ambiente.