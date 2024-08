Ideais de decoração para quarto de casal

A decoração do quarto de casal envolve considerar vários aspectos para criar um ambiente que seja ao mesmo tempo bonito, funcional e acolhedor.

Conversamos com os arquitetos Ricardo Abreu e José Navarro que listaram dicas de ouro no quesito decoração, planejamento e iluminação para superar os desafios e alcançar um resultado que satisfaça ambos os parceiros, tornando o quarto um verdadeiro refúgio dentro de casa. Confira!

1) Como posicionar a cama de casal?

“O principal desafio na hora de decorar um quarto de casal é, sem dúvidas, o melhor posicionamento da cama”, aponta o arquiteto Ricardo Abreu. “Eu tenho preferência para que a cabeceira seja vista integralmente da porta, acho que a cama fica mais convidativa e o quarto mais bonito”, explica.

A localização da cama é fundamental para a sensação de acolhimento e para a fluidez do espaço.

2) Como dispor os móveis no quarto

A circulação dentro do quarto é crucial. Ricardo recomenda atenção especial à abertura das portas dos armários e à acessibilidade de ambos os lados da cama: “A disposição dos móveis precisa garantir uma boa circulação no cômodo. Se possível, a janela também precisa ter fácil acesso, buscando evitar a cama embaixo dela”.

3) Paleta de cores, acabamentos e texturas do quarto de casal

“Importante sempre escolher uma base mais neutra, e deixar para fazer algo com mais destaque, mais ousado, com algo que podemos mudar, por exemplo, almofadas, fronhas e roupas de cama”, alerta o arquiteto José Navarro.

Ao falar sobre acabamentos, os dois arquitetos têm abordagens semelhantes. “Eu não costumo usar papel de parede, no lugar gosto muito de aplicar texturas, têm muitas opções no mercado que permitem a sensação de aconchego”, conta Ricardo.

“No quarto não usamos muito papéis de parede, usamos mais madeira ou o próprio tecido colado com uma técnica que fica bem legal. Gosto de sempre colocar uma textura que lembra tranquilidade, conforto e aconchego. Afinal, os quartos são feitos para descanso e relaxamento”, complementa José.

4) Qual a melhor iluminação para o quarto?

A iluminação é um aspecto fundamental na decoração de qualquer ambiente e no quarto de casal não é diferente. “É importante pensar na iluminação que atenda a todos os usos. Se tiver um espaço para leitura com poltrona, uma luz dirigida é fundamental, assim como luzes complementares nas duas extremidades da cama. Nos armários é importante uma iluminação dirigida para facilitar a escolha das roupas”, explica Ricardo.

José Navarro recomenda evitar luzes no centro do quarto, preferindo lâmpadas nas laterais. “Sempre utilizamos nas laterais e cantos, gosto de criar cenários que possibilitem ter um quarto bem claro ou só uma luz de apoio. Gosto muito de colocar nos meus projetos pendentes ou abajures ao lado da cama, e se for uma pessoa com hábitos de leitura, sempre optamos por aquelas luzes com foco, como as de avião”, detalha o profissional.

5) Projetos de quartos de casal para se inspirar

