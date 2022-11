Delicada e elegante, renda é tendência para o verão 2023

Tecido clássico e elegante, a renda faz parte do guarda-roupa das fashionistas durante todo o ano, em qualquer estação. No verão 2023, ela vem com tudo, seja em produções minimalistas, sobreposições ou como uma peça principal. Quer saber como usar rendas para criar looks fresquinhos e sexy nos próximos meses? Confira as dicas de Gabriela Medeiros, diretora criativa da Martha Medeiros, marca referência em modelos de renda feitas à mão.

Cores

A chegada do verão inspira a produção de looks repletos de cores, que alegram ainda mais os dias ensolarados. Se sua intenção for sair do básico, aposte na renda em cores românticas, principalmente em tons pastel, como rosa, verde e lilás. Quando combinadas com vestidos e conjuntinhos, elas entregam outfits com um aspecto ainda mais leve, mas sem deixar a sensualidade de lado.

Detalhes

Sejam eles minimalistas, como pequenos bordados feitos a mão, ou maximalistas, os detalhes em acabamentos são a opção perfeita para transformar sua roupa em algo único e delicado. O famoso top costurado em formato de borboleta, por exemplo, já virou febre fora do país e agora chega ao street style brasileiro.

Cut out

Tendência dentro e fora do Brasil, o cut out veio para ficar. Esses recortes elaborados intencionalmente para deixar a pele à mostra ficam incríveis quando costurados inteiramente de renda, que trazem um ar ainda mais sexy e elegante para a sua composição. Seja em looks coloridos ou não, essa estética é ótima para qualquer ocasião, especialmente para passeios no fim de tarde na praia ou um happy hour à noite.

Mini mania

Impossível negar que a estética mini é a sensação do momento. Inspiradas em outfits dos anos 2000, cada vez mais modelos e influenciadoras apostam em peças curtas, que valorizam e acentuam as curvas do corpo, especialmente saias, croppeds e vestidos. Aqui, o bacana é misturar tendências, portanto, acrescente peças oversized para uma combinação moderna e confortável como o comprimento mini.

Patchwork

Para aqueles dias em que você quer sair do comum e investir em tendências nada básicas, o patchwork é a aposta certa. No entanto, para quem ainda não sabe do que a estética se trata, Gabriela explica: ela nada mais é do que uma junção de recortes e tecidos combinados em uma única peça. Além de divertido e moderno, a moda patchwork entrega looks repletos de personalidade e muita cor para os dias de verão.