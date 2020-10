Pôr do sol é inspiração para a cor do ano da Suvinil

A chegada da Covid-19 trouxe inúmeras mudanças. Transformou hábitos, comportamentos, prioridades e sonhos. O que antes parecia essencial, hoje já nem é tão importante. Palavras como acolhimento e aconchego ganharam outra dimensão. Diante do isolamento social, a relação com o próprio espaço também mudou e as casas se tornaram refúgios de segurança e conforto. Nesta busca pelo bem-estar, o impacto que as cores oferecem aos ambientes representa um universo de possibilidades, capaz de transmitir paz, energia, serenidade, alegria e muito mais.

Suvinil elegeu as tendências de cores para 2021, que refletem o momento em que vivemos e as emoções que sentimos neste período transformador. As 11 paletas, com tonalidades desenvolvidas para serem facilmente combinadas entre si, foram distribuídas em três temas: Resgate, Consciência e Conexão. E neste último está a cor do ano, a Meia-Luz. Inspirada no degradê do pôr do sol, tão admirado nessa época de pandemia, ela imprime um elo entre sonhos e realidade, entre o que foi e o que virá. Um tom que fala sobre otimismo, coragem e a contemplação da vida, para resgatar a esperança de um futuro melhor.

As cores como antídoto

Nesse momento em que tudo foi acelerado, as cores se tornaram a dose diária de presença, aconchego e energia de que precisamos. Ao colorirmos nossas casas, o nosso espaço mais íntimo, colorimos os dias, os meses e a nossa vida. As cores vibram, pulsam, têm o poder de proporcionar energia e despertar sensações. Um universo de infinitas possibilidades, elas são verdadeiros antídotos na busca por equilíbrio, esperança e renovação.

O estudo Suvinil Revela 2021 aponta três temas que serviram de inspiração para o desenvolvimento das novas paletas:

Em Resgate, o processo de criação teve inspiração na simplicidade e na inventividade dos humanos primitivos. Cores primordialmente naturais e cruas, que estimulam a conexão com as primeiras interações com a natureza e abrem espaço para transformar as casas em santuários de segurança e autocuidado. São destaque das paletas os brancos orgânicos e pigmentados, assim como as cores mais cromáticas, como os amarelos dessaturados, inspirados nas fibras naturais, os marrons amadeirados, os azuis, que, assim como na natureza, aparecem como complemento, e os cinzas esfumaçados, queimados e naturais, com nuances mais pigmentadas.

Depois da imersão no passado, repleto de cores ancestrais, o segundo tema, Consciência, leva a um mergulho no presente, sinalizando que o momento pede consciência e cuidado com as pessoas e com o planeta. O simples ato de abrir a janela e deixar uma brisa fresca entrar sugere a importância de viver com menos e trazer a natureza para dentro de casa. Vem daí a inspiração para as paletas em tons vermelhos e terrosos, equilibrados com os medianos azuis do céu, que transitam entre os tons claros e atmosféricos e os profundos e introspectivos. Cores claras, de concentração e felicidade, mesclam os verdes fervidos, filtrados, infusionados e temperados. Com saturação e luminosidade medianas, ora mais quentes, ora mais frias, trazem vitamina para as paredes e resultam em ambientes que exalam o poder da vida.

Conexão, o terceiro e último tema, reflete sobre as tecnologias e como elas ajudam pessoas ao redor do mundo a se manter conectadas, inspiradas e colaborativas, mesmo em tempos de pandemia. Esse olhar permite encontrar, em alguns universos das redes, um clima de euforia, encanto e otimismo com o amanhã. São esses sentimentos que inspiram as paletas que colorem a plataforma, uma soma das memórias felizes do passado com a realidade adocicada e um futuro cheio de esperança, e se reflete em verdes-azulados e pinceladas energéticas em tons de neon. São contrastes cromáticos que despertam a criatividade, estimulam e acordam a alma para as infinitas possibilidades. Já as paletas de rosa e lilases crepusculares chegam mais delicadas e menos saturadas, porém com uma intensidade que ativa os sentidos. E nessa paleta está a Meia-luz, a cor do ano de Suvinil.

Meia-luz, a cor do ano

Os tons eleitos como cor do ano representam a forma como as pessoas se sentem e se comportam em determinada época. Elas refletem as experiências do presente e, no futuro, contarão histórias. Nesse contexto, a Meia-luz se tornou a cor do ano 2021 ao se ter como inspiração o pôr do sol, imagem que rapidamente se transformou em símbolo de esperança durante a pandemia. Aquele momento mágico que é dia e noite e nos faz refletir sobre o céu e a terra, o real e o virtual, o antes e o depois. Meia-luz representa lugar entre mundos. O último tom da paleta dos rosa, antes de passar aos lilases, carrega em si a vibração de ambos. Com caráter mutável, ele representa nossa essência: não somos apenas uma coisa, não sabemos para onde vamos, mas sabemos que queremos ser felizes. Em qualquer cômodo da casa, a cor de 2021 da Suvinil nos lembra que podemos carregar nossos sonhos para onde quer que andemos. Mesmo que, por hora, nossas andanças ainda sejam dentro de nossa casa, muito em breve, elas nos levarão a lugares mais lindos do que ousamos sonhar.