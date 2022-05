Cor do ano: 7 looks Veri Pery para se inspirar

Quando a Pantone elege uma nova cor do ano, o mundo todo fica atento – afinal, uma das escalas de cores mais importantes da atualidade, ela costuma ser responsável por criar tendências que logo se espalham para a decoração e, claro, para a moda! Para te inspirar e embarcar na maior aposta da empresa, reunimos looks Very Peri (a cor de 2022) de grandes fashion bloggers e algumas sugestões de produtos para colocar já no armário.

De acordo com a Pantone, a Very Peri combina a lealdade e a constância dos azuis com a energia e o entusiasmo do vermelho, resultando em um tom dinâmico que encoraja a expressão pessoal. A escolha foi motivada pelo momento de transição que vivemos, retornando ao convívio social depois de um período intenso de isolamento.

Cartela cheia de leveza

A influencer de moda Courtney apostou na saia plissada Very Peri combinada com bolsa e blusa de tricô laranjas e sapatos azuis claros – uma cartela delicada, mas, ao mesmo tempo, divertida e refrescante!

Cheia de movimento

Paola escolheu vestir a cor da cabeça aos pés, em um look leve e cheio de movimento! O vestido camisa com babados na saia ficou ainda mais charmoso com o uso do scarpin, que ajuda a alongar a silhueta.

Descomplicado

Quer um look simples, mas ainda assim cheio de estilo? Vale apostar no vestido midi com chinelo ou tênis branco – uma mistura que funciona dos passeios no final de semana aos escritórios com dress codes mais informais.

Sofisticado, mas com personalidade

A Very Peri fica ótima em peças mais sofisticadas, como a calça de alfaiataria e o blazer clássicos. Para dar um toque mais divertido e moderno, é possível investir em outros itens com a mesma linguagem, mas em cores contrastantes e vivas, como o laranja.

Da cabeça aos pés

O tom sobre tom é sempre uma ótima pedida para quem quer alongar a silhueta, combinando o Very Peri com outras opções de roxo e lavanda. E, acredite, o que não faltam são opções de estilo com a cor, inclusive de calçados.

Fresco e delicado

Ótima pedida para a meia-estação, a saia plissada em formato midi vai bem com tênis e moletom. Aqui, Theodora apostou na composição de Very Peri com verde clarinho.

Elegante e criativo

A Very Peri também vai muito bem em estampas abstratas – outra tendência do ano – e bem coloridas. A combinação com a saia de couro vinho e acessórios pretos deixou o look sofisticado e perfeito para o inverno.

Para por no armário

Quer peças Very Peri para chamar de suas? Separamos algumas opções de roupas, sapatos e acessórios com a cor para pedir e apostar já!

1) Scarpin de salto médio Ellas Online: R$114,90

2) Sandália de cetim com bico fino YIYA: R$268,44

3) Bolsa com alça de corrente: R$154,58

4) Mochila Moochy Women: R$86,88

5) Sandália de salto grosso Luiza Sobreira: R$169,00

6) Jaqueta de couro KSFBHC: R$322,84

7) Sandália plataforma: R$198,83

8) Óculos de sol Amosfun: R$54,75

9) Jaqueta jeans Boyfriend: R$94,42

10) Vestido de linho com gola redonda: R$77,51

11) Calça cintura alta: R$65,57

12) Vestido assimétrico: R$161,04

13) Calça Hering: R$49,99 – R$219,89

14) Sandálias planas: R$428,77